Como traduzir o YearCompass

Encontrou um erro numa tradução existente? Quer levar o YearCompass para um idioma completamente diferente? De qualquer maneira, você veio ao lugar certo!

Nós usamos o app Locize para administrar as traduções do livreto do YearCompass. Você pode participar da tradução para o local atualmente selecionado aqui:

Participe da tradução

Você também pode escolher o idioma da tradução na lista abaixo:

Se os links acima não funcionarem, envie um e-mail para hello@yearcompass.com. Nos diga em qual língua você gostaria de criar ou editar e nós te guiaremos pelo resto.