Каманда Компасу Года

Асноўная каманда

У навагоднюю ноч разам з сябрамі мы зрабілі буклет з некалькімі пытаннямі, каб дапамагчы нашаму разважанню, і ён стаў вірусным у 2012 годзе. З тых часоў ён стаў міжнародным рухам, у якім больш чым 500+ валанцёраў з 61 краін. Сёння буклет "YearCompass" даступны на розных мовах: 52. Самадрукаваную версію можна бясплатна спампаваць з вэб-сайта YearCompass, у мінулым годзе яе спампавалі 2 000 000.

Асноўная каманда, якая працуе разам з 2008 года над некалькімі праектамі, такімі як Школа CodeBerry і Нябачны ўніверсітэт, паходзіць з Венгрыі. Асноўныя члены каманды: Békéssy László, Döbrössy Katalin, Szőnyi Noémi, Vigh István.

Дзякуй усім нашым удзельнікам

Акрамя намаганняў асноўнай каманды, 620 валанцёраў далучыліся, каб дапамагчы іншым праз "YearCompass". Вялікі дзякуй вам:

Abdul Raffey • перакладчык • AcidGarden H • перакладчык • Ahmad reza Rashidi • перакладчык • Aiko Hollmann • перакладчык • Alce Zinho • перакладчык • Aleksander Zawalich • перакладчык • Aleksandra Mendak • перакладчык • Aleksandra Žižić • перакладчык • Alex • перакладчык • Alexander Vejling Sennefelder • перакладчык • Alexandra Soroca • перакладчык • Alii Alii • перакладчык • Alison Stallcup • мецэнат • Alla Aborkhees • перакладчык • Alondra Regueira • мецэнат • Amal Eldindirawi • перакладчык • Amanda Tupinambá • перакладчык • Amao Tzu-Yu Hsu • перакладчык • Amr Al Maisari • перакладчык • Amy Allen Sekhar • мецэнат • Amy Lister • мецэнат • Ana Grullon • перакладчык • Anastasia Katelo • перакладчык • Anders Vad Bruun • перакладчык • Andra Saimre • перакладчык • Andreas Felder • перакладчык • András P. Tóth • былая асноўная каманда • Andy Cruz y Corro • перакладчык • Aneta Zemanová • перакладчык • Anh Ha Le • перакладчык • Anikó Fejes • былая асноўная каманда • Anita Schroven • мецэнат • Ankhbayar Ts • перакладчык • Ankhbayar Tserenvandan • перакладчык • Anna Besenyei • перакладчык • Anna Přistoupilová • перакладчык • Anne Cohen • перакладчык • Annika Schreiber • перакладчык • Antonia Keinz • перакладчык • Aoi Kuwasaka • перакладчык • April Hichens • мецэнат • Arius XI • перакладчык • Arjun • мецэнат • Arjun Jindam • перакладчык • Arnela Hadzic • перакладчык • Asadli Mahammad • перакладчык • Bassam tdreb • перакладчык • Beatriz Sanz • перакладчык • Berit Mus Christensen • перакладчык • Berit Mus Christensen • перакладчык • Bezo Brazni • перакладчык • Bill Handy • мецэнат • Bjarne Nyholm • перакладчык • Bob Marr • мецэнат • Bobbie center • перакладчык • Boris Ümarik • перакладчык • Boris Ümarik • перакладчык • Britni • мецэнат • Buck Doyle • мецэнат • Bugra Celik • перакладчык • Bulldozer Nc • перакладчык • Békéssy Zsuzsa • перакладчык • Bér Engels • перакладчык • Caitlin McGuire • мецэнат • Carmen-Angelika • мецэнат • Carole Bourget • перакладчык • Caroline youssef • перакладчык • Carrie Blondahl • мецэнат • Casper Ravenhorst • перакладчык • Cathy Davies • мецэнат • Cecilia Berenice • перакладчык • Ceyda Özdemir • перакладчык • Chang Sixiao • перакладчык • Charlotte Cornavin • перакладчык • Cheryl Rankin • мецэнат • Chioma Duru • мецэнат • Christian Mauerer • перакладчык • Christiane Weber • перакладчык • Christy Shi Day • мецэнат • Cintia Kelemen • перакладчык • Conjunto consultores • перакладчык • Constadina Stathopoulou • перакладчык • Csilla Gergely • перакладчык • Csutak Emese • перакладчык • CytonHD . • перакладчык • Da J • перакладчык • Daisy Fifer • мецэнат • Dalleau Pierre • перакладчык • Damian Kopeć • перакладчык • Dan Delellis • перакладчык • Dani Werner • мецэнат • Daniel Alves • перакладчык • Daniel Knights • перакладчык • Danish Khullar • перакладчык • Darragh Murphy • мецэнат • David Josiger • перакладчык • Dawn Springett • мецэнат • DC • мецэнат • Doma Zdenka • перакладчык • DoreM . • перакладчык • Drenusha Bujari . • перакладчык • Dávid Szabó • былая асноўная каманда • Débora Pereira • перакладчык • Débora Pereira • перакладчык • Edina Ősz • перакладчык • Eduardo Braga • перакладчык • Ekaterina Kryuchkova • перакладчык • Elena Gutnikova • перакладчык • Eliah Adams • перакладчык • Elisha Gray • мецэнат • Emese Varga • былая асноўная каманда • Esya Osherovsky • мецэнат • Eszter Pitas • мецэнат • Etiene Pieternella • перакладчык • Eva KOPPER • мецэнат • Eva Mořická • перакладчык • ExudeU • мецэнат • F. B. • перакладчык • Ferenc Gáspár • былая асноўная каманда • Finka Heynemann • перакладчык • Fiّda 7 • перакладчык • Floriana Guardini • перакладчык • FlowerDori • мецэнат • Gab Ka • перакладчык • Gabriela Vega • мецэнат • Gaelynn Lea Tressler • мецэнат • Galina Georgieva • перакладчык • Garance Moulin • перакладчык • Georgios Bariamai • перакладчык • Gerard ter Beke • перакладчык • Gloria Alexandra • перакладчык • Goga Brelih • перакладчык • Goto Yuko • перакладчык • Goumiri Isra chahrazed • перакладчык • Grzegorz Braciszewski • перакладчык • Guillaume Sarrazin • перакладчык • Gwendolin A. Kovács • перакладчык • Gábor Gyebnár • былая асноўная каманда • Gábor Szarvas • былая асноўная каманда • Hana Jokelová • перакладчык • Hanna Baradzina • перакладчык • Hannah R. Abrams • мецэнат • Heather • мецэнат • Helena Machado • перакладчык • Helga Kőnig • перакладчык • Herry Fahrur Rizal • перакладчык • Hicham Aouachy • перакладчык • Hussein Shukri • перакладчык • Ikhwan Mahendra Prasojo • перакладчык • Ilgaz Er • перакладчык • Ilija Tešić • перакладчык • Ina Todorova • перакладчык • Ip Mav • перакладчык • Isabelle Nougier-Gallen • перакладчык • Isra Salcedo • перакладчык • István Vigh • асноўная каманда • Italo André Oliveira • перакладчык • Ivan Maeder • перакладчык • J L • перакладчык • Jacco van der Pol • перакладчык • Jahirul Islam • перакладчык • James Crook • мецэнат • James Noble • мецэнат • Jamie Britton Blanck • мецэнат • Jan Adamic • перакладчык • Jason Mao • перакладчык • Jayarathina Madharasan • перакладчык • JC Candanedo • перакладчык • Jean-Philippe Michel • перакладчык • Jelle Spruyt • перакладчык • Jennie Lin • мецэнат • jenny • мецэнат • Jenny Liebenberg • мецэнат • Jetta Zsámán • перакладчык • Jia Hong Yang • перакладчык • Jimmy McDermott • перакладчык • Joanna Dziadkiewicz • перакладчык • Johanna Pohl • перакладчык • Johannes Vääräkangas • перакладчык • Johna Seo • мецэнат • Jonas Herseth • перакладчык • Jonne Tas • перакладчык • Jooy Cho • перакладчык • Josh Puetz • мецэнат • João Campos • перакладчык • Juan Swart • перакладчык • Juanita Williams • перакладчык • Judit Mesz • перакладчык • Julia • мецэнат • Julia Adamowicz • перакладчык • Julia Mercurio • перакладчык • Julia Schmökel • перакладчык • Juliana Romualdo • перакладчык • Julie Murat • перакладчык • Kanto Andriamiandravola • перакладчык • Karen Diaz • перакладчык • Karl Võsokov • перакладчык • Karwan Khoshnaw • перакладчык • Kasparas Tamulynas • перакладчык • Kata Kondas • перакладчык • Kata Kun • перакладчык • Kata Peto • перакладчык • Kata Simonek • перакладчык • Katalin Döbrössy • асноўная каманда • Katalin Füsi • былая асноўная каманда • Katalin Veres • перакладчык • Katarzyna Kęsy • перакладчык • Katlyn Walsh • мецэнат • Kawish qayyum • перакладчык • kaypea Ramsdale • мецэнат • Kell Jacamile • перакладчык • Kenneth Mwangi Kebs • перакладчык • Kent ross • перакладчык • Kevin Languasco • перакладчык • Khaled Affan • перакладчык • Khalida ahmed baba • перакладчык • Klaus Katthage • мецэнат • Klára Bartoníčková • перакладчык • Kocevska Marija • перакладчык • Kristy Johnson • мецэнат • Lara Abu Khatro • перакладчык • LaRae Talley • мецэнат • Lars Dietrichkeit • мецэнат • LaToya • мецэнат • Laura K • перакладчык • Laura Maddalozzo • перакладчык • Laura Vidal • перакладчык • Lena Dukaj • мецэнат • Lena Gros • перакладчык • Lena Holovchenko • перакладчык • Lena Ocansey • мецэнат • Lena Ov • перакладчык • Lena W • перакладчык • Lena Weesar • перакладчык • Lenka Žáková • перакладчык • Lesia Marchuk • перакладчык • Leulinda Rose Gutaj • перакладчык • Life Travelled Well • мецэнат • Lin Cheung • мецэнат • Linckia sp. • перакладчык • Lisa Colvin • мецэнат • Lisa Hsia • мецэнат • Lisanne Thomas • мецэнат • Live Brathovde • перакладчык • Livne Lang • перакладчык • Liz van Dijk • мецэнат • Lolbé González • перакладчык • Lorraine Kelly • перакладчык • Lourdes Montes • перакладчык • Lucie M • перакладчык • Lucy Mei Lee • мецэнат • Ludmiła Stručeŭskaja • перакладчык • Luis De Pau • перакладчык • Luis Montoya • перакладчык • Lukáš Červenka • перакладчык • László Békéssy • асноўная каманда • László Vad • былая асноўная каманда • M. Sefa Aytaç • перакладчык • Madle Timm • перакладчык • Mafalda R • перакладчык • Mahmoud A. Rabo • перакладчык • Mai-ek Wutthiphan • перакладчык • Mammadova Nigar • перакладчык • Mara Schöni • перакладчык • Marco Vasconcelos • перакладчык • Mariam dahab • перакладчык • Marianne Marti • перакладчык • Mariella Moran • перакладчык • Mariia Horishna • перакладчык • Marija Jovic • перакладчык • Mark Munafo • мецэнат • Marko Daraboš • перакладчык • Marla Munkh-Achit • перакладчык • Marta Daniłoś • перакладчык • Marta Darigerkhan • перакладчык • Maryia Yushkevich • перакладчык • Maréfleur by Essence & Sérénité • мецэнат • Matija Medved-Valenčić • перакладчык • Matilde Rizzi • перакладчык • Matthew Claremont-Davies • перакладчык • Max Withrow • перакладчык • Mayada Umbadda • перакладчык • Mehdi Yatrib • перакладчык • Meiirzhan Amalbek • перакладчык • Melody Y. • перакладчык • Mes Too • перакладчык • Mich Booxit • перакладчык • Mich Wyser • перакладчык • Michael Disabato • мецэнат • Michael Freitag • перакладчык • Michael Hernandez • мецэнат • Michael Ulbrich • мецэнат • Michaela Čermáková • перакладчык • Michel Vuijlsteke • перакладчык • Michele Wyngard • мецэнат • Michelle Ralston • мецэнат • Mihaela Lederhas • перакладчык • Mike Garrett • мецэнат • Mindaugas Juodaitis • перакладчык • Mira Kapfinger • перакладчык • Mo Moh • перакладчык • Mohammad Yasin Davoodeh • перакладчык • Monika Graf • перакладчык • Morgana Patrocinio • перакладчык • Muhammad Elsayed • перакладчык • Muthoni Mbugua • перакладчык • Mária Hajdú • мецэнат • Nadya Kavci • перакладчык • Nae Sovaiala • перакладчык • Nafis Salim • перакладчык • Nasar Alal • перакладчык • Natalia Pachas • перакладчык • Nela Altman • перакладчык • Nepomuk Leutschacher • перакладчык • Nesibo • перакладчык • Nguyen Giang • перакладчык • Nicholas Sowden • мецэнат • Nienke Huitenga • перакладчык • Nieves Guri • перакладчык • Norbert Manolescu • былая асноўная каманда • Nour Abuhemeida • перакладчык • Nour Eddine • перакладчык • Noémi Szőnyi • асноўная каманда • Nurtas Umirzakov • перакладчык • Olena Lomakina • перакладчык • Olga Rybkina • перакладчык • Omer hassan • перакладчык • Orsolya Hegedűs • былая асноўная каманда • Osama • перакладчык • Osama Abdelbar • перакладчык • Othilia B • перакладчык • Oyun-Erdene Altan-Ochir • перакладчык • Paata Alaverdashvili • перакладчык • Pablo Rodríguez • перакладчык • Paloma Carvalho • перакладчык • Panni Dobri • перакладчык • Patryk Pogorzelczyk • перакладчык • Paul Lambert • перакладчык • Paul Neuman • перакладчык • PCC • перакладчык • Philip Yu • перакладчык • Phạm Quang Tường • перакладчык • Pierre Blanchard • перакладчык • Pri Benavides • перакладчык • Pylyp Zorin • перакладчык • Rachel • мецэнат • Rachel A Porter • мецэнат • Rafa Pratama Puntodewo • перакладчык • Rafal Bucki • перакладчык • rahul gupta • мецэнат • Raminta Juodaitienė • перакладчык • Ramona Guerra • перакладчык • Ramón Kamibayashi • перакладчык • Rebecca Erlewein • мецэнат • Renee Mboya • перакладчык • Rhonda M • перакладчык • Richard Sink • перакладчык • Richie Wang • перакладчык • Rina Kusuma • перакладчык • Rit Y • перакладчык • Rita Monteiro • перакладчык • Robin Kabha • перакладчык • Ron den Breems • перакладчык • Roua krimi • перакладчык • Röstäm Battal • перакладчык • S Lin • перакладчык • Saad massi • перакладчык • Sachie aloha • перакладчык • Saci Bagó • перакладчык • Sai Myo Zaw • перакладчык • Salah Dev • перакладчык • Samar Hassan • перакладчык • Sandra Vives • перакладчык • Sandrine T’Menson • мецэнат • Sarah . • перакладчык • Sarah L'Hérault • перакладчык • Sarah Polewsky • перакладчык • Sarah Seidelmann • мецэнат • Sasha Meller • перакладчык • Scarlet Florensia • перакладчык • Schumann Tamás • перакладчык • Selvi Saroinsong • перакладчык • Senai Mesfin • перакладчык • Senthu Jeyaraj • мецэнат • Sercan Bahadır • перакладчык • Sergio Guedes • перакладчык • Serik Burabayev • перакладчык • Shawn O'Meara • мецэнат • Shota a • перакладчык • Shota Arakawa • перакладчык • Shotaro Ida • перакладчык • Sicily Xiao • перакладчык • Silvia Zumsteg • перакладчык • Sina Monk • мецэнат • Sindokht Norooz • перакладчык • skollipsism • мецэнат • Someone • перакладчык • Sondre Martin Bakke • перакладчык • SoYouWantToBe • перакладчык • Staci Bell • перакладчык • Stacy Downer • мецэнат • Stefan Toma • перакладчык • Stela Besenyei-Merger • перакладчык • Stephanie Douglass • мецэнат • Sujatha Venkatram • перакладчык • Suzanna Assayag • мецэнат • Svetlana Suvorova • перакладчык • Syamira Asyifa • перакладчык • Tanya Tuzhikova • перакладчык • Tarek Nacer • перакладчык • Tatiana Guedes • перакладчык • Taty Guedes • перакладчык • Terry Fontenelle • перакладчык • Thanh Giang Nguyen Thi • перакладчык • Theresa Fesinstine • мецэнат • The_Most_Genius • перакладчык • Thảo Kin • перакладчык • Tobiasz Kubisiowski • перакладчык • Tommi Laine • перакладчык • Trish Uniac • мецэнат • Tueanh Nguyen • перакладчык • Tünde Howell-Jones • перакладчык • Valerie Blomberg • мецэнат • Vanessa Brown • мецэнат • Vanessa Vilela • перакладчык • Vendulka Pánková • перакладчык • Veronika Samu • перакладчык • Veronika Voráčková • перакладчык • Victoria Katrine Thygesen • перакладчык • Vincent Prêtre • перакладчык • Walter Ngo • перакладчык • Wan Yi Hu • мецэнат • William Book • перакладчык • Yerdaulet Rakhmatulla • перакладчык • Youcef Ali Arous • перакладчык • Yuriy Kochemasov • мецэнат • ZaYa ZaYa • перакладчык • ZeduHow • мецэнат • Zhaleh khalilnezhad • перакладчык • Zorine Wu • перакладчык • Zsófia Csúth • былая асноўная каманда • Ádám Freisinger • асноўная каманда • İlnur Fäyzraxmanov • перакладчык • Александр Гонцов • перакладчык • Александра Сорока • перакладчык • Алеся Траццякова • перакладчык • Алина Дубовская • перакладчык • Альона Король LogoClub • перакладчык • Анастасія • перакладчык • Андрей Кисин • перакладчык • Арина Казанцева • перакладчык • Виктория Година • перакладчык • Виктория Усан • перакладчык • Виктория Щепотьева • перакладчык • Вольга Бранавец-Янковіч • перакладчык • Ганка Барадзіна • перакладчык • Дана Подворная • перакладчык • Дарья Юскова • перакладчык • Илнур Фәйзрахманов • перакладчык • Кайыргуль Абдырахманова • перакладчык • Ксения Перепелкина • перакладчык • Ольга Кириченко • перакладчык • Рөстәм Баттал • перакладчык • Юлия Палумяэ • перакладчык • Юлия Соболева • перакладчык • אלכסנדרה ותם נאור • перакладчык • שרון בלו • перакладчык • احمد نورالله • перакладчык • تشي جيفارا • перакладчык • شهيوات سحر أمستردام • перакладчык • 周隽 • перакладчык • 高橋 健一郎 • перакладчык •

Вялізны дзякуй нашым заснавальнікам

Мы не змаглі б дасягнуць гэтага без тых людзей, якія першымі падтрымалі YearCompass фінансава. Вось імёны нашых першых мецэнатаў, класных людзей, якія дапамаглі гэтаму праекту дасягнуць сусветнай аўдыторыі.

Alexandra Pető • мецэнат • Philip Dietrich • мецэнат • AHC512 • мецэнат • Claudia Caporal • мецэнат • Brigitta Manthey • мецэнат • Hugh Knowles • мецэнат • Kathrin Stark • мецэнат • Szilvia Carrillo • мецэнат • Vanessa Thompsett • мецэнат • 👑 Kaeley Wiseman • мецэнат • Zoltan Mittak • мецэнат • Leah Peters • мецэнат • Krisztián Potyó • мецэнат • Bill Mize • мецэнат • Wendy Dunn • мецэнат • Amy Hayes • мецэнат • Dahlia Elorabi • мецэнат • Rachel Nguyen • мецэнат • Ludek Slegr • мецэнат • Szilvia Koczur • мецэнат • James Jensen • мецэнат • Naomi Martin • мецэнат • Ealasaid Haas • мецэнат • Balázs Teszár • мецэнат • Kathryn Little • мецэнат • Patricia O. Okiro • мецэнат • Attila Szabadkai • мецэнат • Marie Cosgrove-Davies • мецэнат • Bertrand B • мецэнат • Cristina Lazar • мецэнат • Stephen Larson • мецэнат • Kate Aldridge • мецэнат • Christine Yen • мецэнат • HeartlessTwyla • мецэнат • Angela Jeffreys • мецэнат • 👑 Mirchek Comics • мецэнат • Johann F. • мецэнат • Kovács Ádám • мецэнат • Petra Horváth • мецэнат • Tatiana Durova • мецэнат • Mimi • мецэнат • Sarah Morgan • мецэнат • Lael Uberuaga • мецэнат • Nils Kunz • мецэнат • Julia Rhys • мецэнат • Simon Ringel • мецэнат • Ariane Bell Vila • мецэнат • Soham Joshi • мецэнат • Susannah Jones • мецэнат • Anita Török • мецэнат • Natasha Ransom • мецэнат • Michael Boettcher • мецэнат • Jeronimo M.M. • мецэнат • Ekaterina Nakonechnaya • мецэнат • Диана Барлубаева • мецэнат • Bobby Rogers Jr. • мецэнат • Pascal Costa • мецэнат • Péter Pilisi • мецэнат • Anastasia Nikulina • мецэнат • Huma • мецэнат • 👑 Your Sacred Self Care Muse • мецэнат • Katalin Füsi • мецэнат • Troy • мецэнат • Max Holzheu • мецэнат • Maggie McLellan-Zabielski • мецэнат • Evita • мецэнат • Dominika Szymańska-Kubalec • мецэнат • Mahno Elizaveta • мецэнат • Szász Barna • мецэнат • Laura Boerner Smith • мецэнат • Adam Kupinski • мецэнат • Laura AW • мецэнат • Ria Carter • мецэнат • Laurent Létang • мецэнат • Camila • мецэнат • Adrien Montcoudiol • мецэнат • Alex Smith • мецэнат • Holli Harper • мецэнат • Travis Love • мецэнат • Hannah M Levy • мецэнат • 👑 Mirabelle Morah • мецэнат • Susan Tyson • мецэнат • Simon Kornhäusl • мецэнат • Sneji Iva • мецэнат • Eric Lavinas • мецэнат • Christian Stein • мецэнат • Andreas Schlegelmilch • мецэнат • Jen Emira • мецэнат • John Marty • мецэнат • Johanna Lehmacher • мецэнат • 👑 Ati Yates • мецэнат • Richard Kapolnai • мецэнат • Maria Kudimova • мецэнат • 👑 Ku'uipo Curry • мецэнат • Gábor Körtvélyessy • мецэнат • Réka Kovács-Torma • мецэнат • Rashida Hanif • мецэнат • Osvaldo Eliseu Nunes Cachicolo • мецэнат • Dianna Cowern • мецэнат • Michal Scholze • мецэнат • Iva Suchá • мецэнат • Louise Loehndorff • мецэнат • Alessandro Gagliardi • мецэнат • Dan Heculuck • мецэнат • Ruth Vincent • мецэнат • Linda Ledbetter • мецэнат • Miriam Gebauer • мецэнат • Donna Fiegert • мецэнат • w3dge • мецэнат • Karen Pancoast • мецэнат • Jacqueline Hahnebach • мецэнат • Taty Guedes - Vairagya Yoga • мецэнат • Cee H • мецэнат • Kim Deschampheleire • мецэнат • Shane Skikne • мецэнат • Farai Chideya • мецэнат • Joris Meel • мецэнат • Colleen A Hennegan • мецэнат • Marcio Dendena • мецэнат • Ruth Cheesley • мецэнат • Laura Crofts • мецэнат • 👑 Adam • мецэнат • Andrés Parraguirre - Global Benefit Foundation • мецэнат • Marianne Lewsley-Stier • мецэнат • Vrazsgyák Attila • мецэнат • Sérgio Vergamota • мецэнат • Jakub Musko • мецэнат • Yomi Eluwande • мецэнат • Helen • мецэнат • Heidi • мецэнат • Domonkos Tivadar • мецэнат • 👑 Bíróné Dugmanits Ágnes • мецэнат • Beth Storrs • мецэнат • Andrea Biró • мецэнат • A. Felder • мецэнат • DENNIS A COHEN • мецэнат • Phil MacDonald • мецэнат • Tsogtsatsral Dugar • мецэнат • Meg • мецэнат • Bence Szabó • мецэнат • Susan Moskwa • мецэнат • Jacqueline Gunn • мецэнат • Amanda Hallock • мецэнат • Marta Daniłoś • мецэнат • Arpad Totth • мецэнат • Dimitri Vogel • мецэнат • Ken Miller • мецэнат • Gábor Hódos • мецэнат •

👑: нашыя мецэнаты, пазначаныя каронай, падтрымалі нас на найвышэйшым з наступных узроўняў, калі мы запусцілі наш Patreon. Няхай назаўсёды застануцца тут іх імёны. 🙂