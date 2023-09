Sådan udskrives den lille pjecestørrelse

Så du har den lille pjecestørrelse, og nu spekulerer du på, hvordan du kan udskrive den. Bare rolig, vi er her for at hjælpe!

Venligst følg nedenstående trin:

Åben PDF (Helst med Adobe Acrobat Reader app). Klik 'Print' for at åbne print siden. Vælg 'en side på en side'. Vælg 'forbind på den korte side'. Print pjecen.

Hvis dette ikke hjalp, så lad os vide det ved at skrive en e-mail til os på hello@yearcompass.com, så løser vi det sammen!

Hav en dejlig dag!