Sådan oversættes YearCompass

Har du fundet en fejl i den eksisterende oversættelse? Vil du tilføje et helt nyt sprog til YearCompass? På den ene eller anden måde, så er du kommet til det rigtige sted!

We use the Locize app to manage translations of the YearCompass booklet. You can join as a translator for your currently selected locale here:

Join as Translator

Alternatively, you can pick your translation language from the list below:

If the above links don't work for you, please send us an email to hello@yearcompass.com. Fortæl os, hvilket sprog du vil oprette eller redigere, og vi guider dig gennem resten.