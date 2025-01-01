Szeretnél valamit hozzátenni ahhoz, amit a YearCompass képvisel? Örömmel fogadjuk, ha megmutatod, mit alkottál. Ez az útmutató segít eligazodni abban, hogyan működik a közösségi tartalom, és hogyan tudod megjelentetni a saját anyagodat az oldalon.

Gyakori kérdések

Mi is az a közösségi tartalom?

A YearCompass közösségi felülete egy olyan tér, ahol megoszthatod azokat az eszközöket, gyakorlatokat, nézőpontokat és módszereket, amelyek segítenek neked tudatosabban élni, figyelmesebben jelen lenni, és jobban megérteni saját működésed. Lehet, hogy egy saját magadnak készített változatról van szó, vagy egy eszközről, amely a barátaid speciális igényére válaszol. Lehet, hogy egyszerűen másképp közelítesz meg egy témát, mint az átlag, vagy épp olyan gyakorlatot találtál ki, amely segít elmélyedni egy adott területen. Mindannyiunknak megvannak a maga kérdései, gondolatai és kreatív ötletei, és szerettük volna megteremteni azt a teret, ahol ezek találkozhatnak egymással. Ha készítettél valamit, ami szerinted segíthet másoknak is, nagyon örülünk, ha megosztod.

Az én anyagom is bekerül az eredeti füzetbe?

Nem, nem kerül be. Az eredeti füzetet hosszú idő alatt, sok kör finomítással alakítottuk olyanná, amilyen ma. Nagyon vigyázunk rá, mert tudatosan építettük fel a struktúráját és a hangulatát, emiatt csak ritkán módosítjuk. Ha azonban az általad készített tartalom összhangban van azokkal az értékekkel, amelyekben hiszünk, külön helyet kap a közösségi tartalmak között a neveddel együtt. Így a munkád önálló figyelmet kaphat, és könnyen eljuthat azokhoz, akik pont a te témádban keresnek inspirációt vagy segítséget.

Miért néztek át minden anyagot publikálás előtt?

Szeretnénk, hogy minden, ami a YearCompass oldalán megjelenik, tükrözze azt a szemléletet, amely számunkra fontos: az őszinteséget, az odafigyelést, a kíváncsiságot, az elmélyülést és a fejlődés iránti nyitottságot. Sokféle téma és megközelítés fér bele ebbe a térbe, és örülünk a sokszínűségnek. Ugyanakkor vannak olyan irányok, amelyek nem illenek ahhoz, amit képviselünk. Azzal, hogy átnézzük a tartalmakat, nagyobb eséllyel tudjuk megőrizni a közösség szellemiségét, miközben helyet adunk a kreativitásnak és az egyéni megközelítéseknek.

Kié lesz a tartalom, miután felkerül az oldalra?

A közösségi tartalom ugyanazzal a Creative Commons licenccel jelenik meg, mint az eredeti füzet (Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi Licenc). Ez azt jelenti, hogy a közösségen belül bárki szabadon használhatja és továbbgondolhatja, feltéve, hogy megjelöli az eredeti szerzőt, nem kereskedelmi módon használja az anyagot, és az átdolgozott verziót is ugyanezzel a nyitott licenccel osztja meg. Így tud együtt épülni a közösség: szabadon, egymásra támaszkodva.

Hogyan kezdjek neki a saját anyagomnak?

Először is, olvasd el az útmutatónkat, amiben leírtuk a konkrétumokat. A tartalmat illetően legtöbben egy saját igény alapján indulunk el, vagy azért, mert szeretnénk megmutatni valamit másoknak, ami nekünk bevált. Sok jó anyag születik egy személyes felismerésből, egy kérdésből, ami vissza-visszatér, vagy egy konkrét eszközből. Érdemes innen kiindulni: mi az, amit szeretnél átadni, vagy mi az a téma, amit szerinted érdemes lenne körbejárni?

Készíthetek csak a saját nyelvemen tartalmat?

Igen, bár ez valószínűleg meghosszabbítja a jóváhagyási folyamatot. Bár egy nemzetközi csapat vagyunk, de nem minden nyelvet értünk anyanyelvi szinten. Az angol verzió sokat segít, de nem kötelező. Ha elakadnál a fordítással, a közösségben mindig vannak segítőkész emberek, akik szívesen támogatnak.