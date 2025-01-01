Közösségi Tartalom

A YearCompass közösségét olyan emberek alkotják, akik szeretnek időt szánni magukra, megállni egy pillanatra, és átgondolni, merre tartanak. Pont úgy, ahogy te is teszed. Itt olyan anyagokat találsz, amelyeket a közösség tagjai készítettek. Vannak köztük újragondolt verziók, olyan kiegészítések, amelyek más témákat hoznak be, más hangulatot képviselnek, vagy egyszerűen csak egy friss nézőponttal segítenek továbbvinni a gondolatokat. Egyesek mélyebb önismeretre hívnak, mások az eredeti füzetből kimaradt területeket járják körbe, és olyan is akad, amely abban támogat, hogy másképp szervezd a napjaidat, a hónapjaidat vagy a céljaidat.

Használhatod őket az eredeti füzet mellett, de akár teljesen külön is előveheted, amikor úgy érzed, hogy most valami másra vágysz.

Az itt található összes tartalom a Creative Commons Attribution–NonCommercial–ShareAlike 4.0 (Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 4.0) nemzetközi licenc alatt érhető el.