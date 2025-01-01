Közösségi Tartalom
A YearCompass közösségét olyan emberek alkotják, akik szeretnek időt szánni magukra, megállni egy pillanatra, és átgondolni, merre tartanak. Pont úgy, ahogy te is teszed. Itt olyan anyagokat találsz, amelyeket a közösség tagjai készítettek. Vannak köztük újragondolt verziók, olyan kiegészítések, amelyek más témákat hoznak be, más hangulatot képviselnek, vagy egyszerűen csak egy friss nézőponttal segítenek továbbvinni a gondolatokat. Egyesek mélyebb önismeretre hívnak, mások az eredeti füzetből kimaradt területeket járják körbe, és olyan is akad, amely abban támogat, hogy másképp szervezd a napjaidat, a hónapjaidat vagy a céljaidat.
Használhatod őket az eredeti füzet mellett, de akár teljesen külön is előveheted, amikor úgy érzed, hogy most valami másra vágysz.
Az itt található összes tartalom a Creative Commons Attribution–NonCommercial–ShareAlike 4.0 (Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 4.0) nemzetközi licenc alatt érhető el.Készítsd el a Saját Tartalmad
szerző: Bridge Budapest
Szívből adni jó! - szoktuk mondani, és hisszük, hogy minden gesztus, jó cselekedet és adomány formálja a világot és közben téged is. Azért készítettük ezt a tervezőt, hogy te is megtalálhasd a számodra fontos ügyet, és a te életednek is természetes és örömteli része lehessen az adás. - Neked van már szívügyed?
szerző: Bridge Budapest
szerző: László Békéssy
A Six musical és Henrik hat feleségének története inspirálta ezt a tervezőt, amelyben minden munkanapon hat apró rubrika segít átlátni a számodra fontos és értékes tetteket. Ezek az apró visszajelzések segítenek észrevenni, mi vitt előre, mi tette könnyedebbé a környezetedet, és mi adott egy kis színt a napodnak.
szerző: László Békéssy
