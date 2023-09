איך להדפיס בגודל חוברת קטנה

אז קיבלתם את החוברת הקטנה , ועכשיו אתם תוהים איך תוכלו להדפיס אותה. אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור!

אנא בצע את השלבים הבאים:

פתח את ה PDF (עדיף בעזרת אפליקצית Adobe Acrobat Reader). לחץ הדפס בכדי לפתוח את תיבת הדיאלוג. תבחר בהדפס עמוד אחד על צד אחד בחר אפשרות קצר את השוליים. לחץ הדפס

If this didn't help, let us know by writing an email to hello@yearcompass.com, and we'll figure it out together.

שיהיה לך יום טוב!