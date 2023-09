כיצד לתרגם את מצפן השנתי

מצאתם טעות בתרגום קיים? רוצה להביא למצפן שנתי שפה חדשה לגמרי ?כך או כך, הגעתם למקום הנכון!

We use the Locize app to manage translations of the YearCompass booklet. You can join as a translator for your currently selected locale here:

Join as Translator

Alternatively, you can pick your translation language from the list below:

If the above links don't work for you, please send us an email to hello@yearcompass.com. ספר לנו איזו שפה תרצה ליצור או לערוך, ואנחנו נדריך אותך בשאר הדברים.