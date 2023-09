چطور YearCompass را ترجمه کنیم

اشتباهی در یکی از ترجمه‌های فعلی پیدا کرده‌اید؟ می‌خواهید YearCompass را به زبانی کاملاً جدید معرفی کنید؟ در هر صورت، به جای درستی آمده‌اید.

We use the Locize app to manage translations of the YearCompass booklet. You can join as a translator for your currently selected locale here:

Join as Translator

Alternatively, you can pick your translation language from the list below:

If the above links don't work for you, please send us an email to hello@yearcompass.com. به ما بگویید چه زبانی را دوست دارید بسازید یا ویرایش کنید و ما برای ادامه راه شما را راهنمایی می‌کنیم.