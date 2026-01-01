लहान पुस्तिका आकार कसा छापायचा
तर, तुम्हाला लहान पुस्तिका आकार मिळाला आहे, आणि आता तुम्हाला आश्चर्य वाटते की तुम्ही ते कसे छापू शकता? काळजी करू नका, आम्ही मदतीसाठी इथे आहोत!
कृपया खालील चरणांचे अनुसरण करा:
- PDF उघडा (शक्यतो Adobe Acrobat Reader अॅपसह).
- प्रिंटर संवाद उघडण्यासाठी 'प्रिंट' वर क्लिक करा.
- 'एका बाजूला एक पृष्ठ' पर्याय निवडा.
- 'लहान काठावर बांधा' पर्याय निवडा.
- पुस्तिका छापा.
जर याने मदत झाली नाही, तर hello@yearcompass.com येथे ईमेल लिहून आम्हाला कळवा, आणि आम्ही ते एकत्र शोधू.
तुमचा दिवस छान जाओ! 👋