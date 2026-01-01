YearCompass संघ
नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येला आमच्या मित्रांसोबत, आम्ही आमच्या चिंतनास मदत करण्यासाठी काही प्रश्नांसह एक पुस्तिका बनवली आणि ती 2012 मध्ये व्हायरल झाली. त्यानंतर ती ६१ देशांतील 500+ पेक्षा जास्त स्वयंसेवकांसह एक आंतरराष्ट्रीय चळवळ बनली आहे. आज YearCompass पुस्तिका ५२ वेगवेगळ्या भाषांमध्ये उपलब्ध आहे. स्व-मुद्रित आवृत्ती YearCompass वेबसाइटवरून विनामूल्य डाउनलोड करण्यासाठी उपलब्ध आहे आणि गेल्या वर्षी २०,००,००० डाउनलोड होती.
कोर संघ हंगेरीमधून उगम पावला आहे जो 2008 पासून CodeBerry School, Invisible University, आणि STEAM Academy सारख्या अनेक प्रकल्पांवर एकत्र काम करत आहे. सध्या सक्रिय कोर संघ सदस्य: Békéssy László, P. Tóth András, Vigh István.
YearCompass ला आर्थिकरित्या पाठिंबा देणारे पहिले लोक नसते तर आम्ही हे एवढे साध्य करू शकलो नसतो. येथे आमच्या सर्वात प्रारंभिक संरक्षकांची नावे आहेत, ते छान मानव ज्यांनी या प्रकल्पाला जागतिक प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचण्यात मदत केली.
👑: मुकुट टॅग केलेले आमचे संरक्षकांनी आम्ही आमचा Patreon लाँच केला तेव्हा उपलब्ध असलेल्या सर्वोच्च स्तरावर आम्हाला पाठिंबा दिला. त्यांची नावे येथे कायमची लक्षात राहो. 🙂