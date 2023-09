Hoe YearCompass te vertalen

Heb je een fout gevonden in een al bestaande vertaling? Wil je YearCompass aan een hele nieuwe taal helpen? Dan ben je op het goede adres!

We gebruiken de Localize app om vertalingen van het YearCompass werkboek te beheren. Je kan meedoen als vertaler voor your currently selected locale hier:

Doe mee als vertaler

Als alternatief kun je ook je vertaal taal kiezen uit de onderstaande lijst:

Als de bovenstaande links niet voor je werken, stuur ons dan een e-mail naar hello@yearcompass.com. Laat ons weten welke taal je zou willen creëren of aanpassen, en we zullen je door de rest heen leiden.