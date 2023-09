Como traduzir o YearCompass

Encontrou um erro numa tradução existente? Quer traduzir o YearCompass para outra língua? Em qualquer dos casos, chegou ao local certo!

Usamos a app Locize para gerir as traduções do caderno YearCompass. Pode juntar-se como tradutor para your currently selected locale aqui:

Alternativamente, pode seleccionar a sua língua da lista abaixo:

Se os links acima não funcionam para si, por favor escreva-nos um email para hello@yearcompass.com. Diga-nos qual a língua que quer criar ou editar e vamos guiá-lo pelos passos seguintes.