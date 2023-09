Så här skriver du ut häftet

Du har det lilla häftet och nu kanske du undrar hur du kan skriva ut det. Oroa dig inte, vi finns här för att hjälpa dig!

Följ stegen nedan:

Öppna PDF:en (förslagsvis med appen Adobe Acrobat Reader). Klicka på 'Print' för att öppna skrivarens dialogruta. Välj 'One page on one side'. Välj 'Bind on the short edge'. Skriv ut häftet.

If this didn't help, let us know by writing an email to hello@yearcompass.com, and we'll figure it out together.

Have a nice day!