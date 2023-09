How to translate YearCompass

Found a mistake in an existing translation? Want to bring YearCompass to a whole new language? Either way, you've come to the right place!

Vi använder appen Locize för översättningarna av ÅrsKompassen / the YearCompass. Du kan vara med som översättare här:

Kom med som Översättare

Alternativt, du kan välja språk från listan nedan:

If the above links don't work for you, please send us an email to hello@yearcompass.com. Let us know which language you would like to create or edit, and we'll guide you through the rest.