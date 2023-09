How to translate YearCompass

Found a mistake in an existing translation? Want to bring YearCompass to a whole new language? Either way, you've come to the right place!

இயர்காம்பஸ் (ஆண்டு திசைகாட்டி) புத்தகத்தின் மொழிப்பெரர்ப்பை மேலாண்மைச்செய்ய லோசைஸ் (Locize) செயலியைப் பயன்படுத்துகிறோம். your currently selected locale-க்காக ஒரு மொழிப்பெயர்ப்பாளராக இங்கே இணையலாம்:

Join as Translator

மாறாக, கீழ்கண்ட பட்டியலிருந்து மொழிப்பெரர்ப்புக்காக மொழியை தேர்ந்தெடுக்கவும்:

If the above links don't work for you, please send us an email to hello@yearcompass.com. Let us know which language you would like to create or edit, and we'll guide you through the rest.