YearCompass jamoasi
Asosiy jamoa
Yangi yil arafasida do‘stlarimiz bilan fikr yuritishimizga yordam berish uchun bir nechta savollardan iborat buklet tayyorladik va u 2012-yilda tarqaldi. O‘shandan beri u xalqaro harakatga aylandi, 61 mamlakatlardan 500+ dan ortiq ko‘ngillilar ishtirok etdi. Bugun YearCompass bukleti 52 turli tillarda mavjud. O'z-o'zidan chop etilgan versiyani YearCompass web-saytidan bepul yuklab olish mumkin va o'tgan yili 2 000 000 yuklab olingan.
Asosiy jamoa Vengriyadan 2008 yildan beri CodeBerry School va Ko'rinmas Universitet kabi ko'plab loyihalarda birga ishlaydi. Jamoaning asosiy aʼzolari: Békéssy László, Döbrössy Katalin, Szőnyi Noémi, Vigh István.
Barcha ishtirokchilarimizga rahmat
Asosiy jamoaning sa'y-harakatlaridan tashqari, jami 620 ko'ngillilar YearCompass orqali boshqalarga yordam berish uchun qo'shildi. Sizga katta rahmat:
Abdul Raffey • tarjimon • AcidGarden H • tarjimon • Ahmad reza Rashidi • tarjimon • Aiko Hollmann • tarjimon • Alce Zinho • tarjimon • Aleksander Zawalich • tarjimon • Aleksandra Mendak • tarjimon • Aleksandra Žižić • tarjimon • Alex • tarjimon • Alexander Vejling Sennefelder • tarjimon • Alexandra Soroca • tarjimon • Alii Alii • tarjimon • Alison Stallcup • homiy • Alla Aborkhees • tarjimon • Alondra Regueira • homiy • Amal Eldindirawi • tarjimon • Amanda Tupinambá • tarjimon • Amao Tzu-Yu Hsu • tarjimon • Amr Al Maisari • tarjimon • Amy Allen Sekhar • homiy • Amy Lister • homiy • Ana Grullon • tarjimon • Anastasia Katelo • tarjimon • Anders Vad Bruun • tarjimon • Andra Saimre • tarjimon • Andreas Felder • tarjimon • András P. Tóth • sobiq asosiy jamoa • Andy Cruz y Corro • tarjimon • Aneta Zemanová • tarjimon • Anh Ha Le • tarjimon • Anikó Fejes • sobiq asosiy jamoa • Anita Schroven • homiy • Ankhbayar Ts • tarjimon • Ankhbayar Tserenvandan • tarjimon • Anna Besenyei • tarjimon • Anna Přistoupilová • tarjimon • Anne Cohen • tarjimon • Annika Schreiber • tarjimon • Antonia Keinz • tarjimon • Aoi Kuwasaka • tarjimon • April Hichens • homiy • Arius XI • tarjimon • Arjun • homiy • Arjun Jindam • tarjimon • Arnela Hadzic • tarjimon • Asadli Mahammad • tarjimon • Bassam tdreb • tarjimon • Beatriz Sanz • tarjimon • Berit Mus Christensen • tarjimon • Berit Mus Christensen • tarjimon • Bezo Brazni • tarjimon • Bill Handy • homiy • Bjarne Nyholm • tarjimon • Bob Marr • homiy • Bobbie center • tarjimon • Boris Ümarik • tarjimon • Boris Ümarik • tarjimon • Britni • homiy • Buck Doyle • homiy • Bugra Celik • tarjimon • Bulldozer Nc • tarjimon • Békéssy Zsuzsa • tarjimon • Bér Engels • tarjimon • Caitlin McGuire • homiy • Carmen-Angelika • homiy • Carole Bourget • tarjimon • Caroline youssef • tarjimon • Carrie Blondahl • homiy • Casper Ravenhorst • tarjimon • Cathy Davies • homiy • Cecilia Berenice • tarjimon • Ceyda Özdemir • tarjimon • Chang Sixiao • tarjimon • Charlotte Cornavin • tarjimon • Cheryl Rankin • homiy • Chioma Duru • homiy • Christian Mauerer • tarjimon • Christiane Weber • tarjimon • Christy Shi Day • homiy • Cintia Kelemen • tarjimon • Conjunto consultores • tarjimon • Constadina Stathopoulou • tarjimon • Csilla Gergely • tarjimon • Csutak Emese • tarjimon • CytonHD . • tarjimon • Da J • tarjimon • Daisy Fifer • homiy • Dalleau Pierre • tarjimon • Damian Kopeć • tarjimon • Dan Delellis • tarjimon • Dani Werner • homiy • Daniel Alves • tarjimon • Daniel Knights • tarjimon • Danish Khullar • tarjimon • Darragh Murphy • homiy • David Josiger • tarjimon • Dawn Springett • homiy • DC • homiy • Doma Zdenka • tarjimon • DoreM . • tarjimon • Drenusha Bujari . • tarjimon • Dávid Szabó • sobiq asosiy jamoa • Débora Pereira • tarjimon • Débora Pereira • tarjimon • Edina Ősz • tarjimon • Eduardo Braga • tarjimon • Ekaterina Kryuchkova • tarjimon • Elena Gutnikova • tarjimon • Eliah Adams • tarjimon • Elisha Gray • homiy • Emese Varga • sobiq asosiy jamoa • Esya Osherovsky • homiy • Eszter Pitas • homiy • Etiene Pieternella • tarjimon • Eva KOPPER • homiy • Eva Mořická • tarjimon • ExudeU • homiy • F. B. • tarjimon • Ferenc Gáspár • sobiq asosiy jamoa • Finka Heynemann • tarjimon • Fiّda 7 • tarjimon • Floriana Guardini • tarjimon • FlowerDori • homiy • Gab Ka • tarjimon • Gabriela Vega • homiy • Gaelynn Lea Tressler • homiy • Galina Georgieva • tarjimon • Garance Moulin • tarjimon • Georgios Bariamai • tarjimon • Gerard ter Beke • tarjimon • Gloria Alexandra • tarjimon • Goga Brelih • tarjimon • Goto Yuko • tarjimon • Goumiri Isra chahrazed • tarjimon • Grzegorz Braciszewski • tarjimon • Guillaume Sarrazin • tarjimon • Gwendolin A. Kovács • tarjimon • Gábor Gyebnár • sobiq asosiy jamoa • Gábor Szarvas • sobiq asosiy jamoa • Hana Jokelová • tarjimon • Hanna Baradzina • tarjimon • Hannah R. Abrams • homiy • Heather • homiy • Helena Machado • tarjimon • Helga Kőnig • tarjimon • Herry Fahrur Rizal • tarjimon • Hicham Aouachy • tarjimon • Hussein Shukri • tarjimon • Ikhwan Mahendra Prasojo • tarjimon • Ilgaz Er • tarjimon • Ilija Tešić • tarjimon • Ina Todorova • tarjimon • Ip Mav • tarjimon • Isabelle Nougier-Gallen • tarjimon • Isra Salcedo • tarjimon • István Vigh • asosiy jamoa • Italo André Oliveira • tarjimon • Ivan Maeder • tarjimon • J L • tarjimon • Jacco van der Pol • tarjimon • Jahirul Islam • tarjimon • James Crook • homiy • James Noble • homiy • Jamie Britton Blanck • homiy • Jan Adamic • tarjimon • Jason Mao • tarjimon • Jayarathina Madharasan • tarjimon • JC Candanedo • tarjimon • Jean-Philippe Michel • tarjimon • Jelle Spruyt • tarjimon • Jennie Lin • homiy • jenny • homiy • Jenny Liebenberg • homiy • Jetta Zsámán • tarjimon • Jia Hong Yang • tarjimon • Jimmy McDermott • tarjimon • Joanna Dziadkiewicz • tarjimon • Johanna Pohl • tarjimon • Johannes Vääräkangas • tarjimon • Johna Seo • homiy • Jonas Herseth • tarjimon • Jonne Tas • tarjimon • Jooy Cho • tarjimon • Josh Puetz • homiy • João Campos • tarjimon • Juan Swart • tarjimon • Juanita Williams • tarjimon • Judit Mesz • tarjimon • Julia • homiy • Julia Adamowicz • tarjimon • Julia Mercurio • tarjimon • Julia Schmökel • tarjimon • Juliana Romualdo • tarjimon • Julie Murat • tarjimon • Kanto Andriamiandravola • tarjimon • Karen Diaz • tarjimon • Karl Võsokov • tarjimon • Karwan Khoshnaw • tarjimon • Kasparas Tamulynas • tarjimon • Kata Kondas • tarjimon • Kata Kun • tarjimon • Kata Peto • tarjimon • Kata Simonek • tarjimon • Katalin Döbrössy • asosiy jamoa • Katalin Füsi • sobiq asosiy jamoa • Katalin Veres • tarjimon • Katarzyna Kęsy • tarjimon • Katlyn Walsh • homiy • Kawish qayyum • tarjimon • kaypea Ramsdale • homiy • Kell Jacamile • tarjimon • Kenneth Mwangi Kebs • tarjimon • Kent ross • tarjimon • Kevin Languasco • tarjimon • Khaled Affan • tarjimon • Khalida ahmed baba • tarjimon • Klaus Katthage • homiy • Klára Bartoníčková • tarjimon • Kocevska Marija • tarjimon • Kristy Johnson • homiy • Lara Abu Khatro • tarjimon • LaRae Talley • homiy • Lars Dietrichkeit • homiy • LaToya • homiy • Laura K • tarjimon • Laura Maddalozzo • tarjimon • Laura Vidal • tarjimon • Lena Dukaj • homiy • Lena Gros • tarjimon • Lena Holovchenko • tarjimon • Lena Ocansey • homiy • Lena Ov • tarjimon • Lena W • tarjimon • Lena Weesar • tarjimon • Lenka Žáková • tarjimon • Lesia Marchuk • tarjimon • Leulinda Rose Gutaj • tarjimon • Life Travelled Well • homiy • Lin Cheung • homiy • Linckia sp. • tarjimon • Lisa Colvin • homiy • Lisa Hsia • homiy • Lisanne Thomas • homiy • Live Brathovde • tarjimon • Livne Lang • tarjimon • Liz van Dijk • homiy • Lolbé González • tarjimon • Lorraine Kelly • tarjimon • Lourdes Montes • tarjimon • Lucie M • tarjimon • Lucy Mei Lee • homiy • Ludmiła Stručeŭskaja • tarjimon • Luis De Pau • tarjimon • Luis Montoya • tarjimon • Lukáš Červenka • tarjimon • László Békéssy • asosiy jamoa • László Vad • sobiq asosiy jamoa • M. Sefa Aytaç • tarjimon • Madle Timm • tarjimon • Mafalda R • tarjimon • Mahmoud A. Rabo • tarjimon • Mai-ek Wutthiphan • tarjimon • Mammadova Nigar • tarjimon • Mara Schöni • tarjimon • Marco Vasconcelos • tarjimon • Mariam dahab • tarjimon • Marianne Marti • tarjimon • Mariella Moran • tarjimon • Mariia Horishna • tarjimon • Marija Jovic • tarjimon • Mark Munafo • homiy • Marko Daraboš • tarjimon • Marla Munkh-Achit • tarjimon • Marta Daniłoś • tarjimon • Marta Darigerkhan • tarjimon • Maryia Yushkevich • tarjimon • Maréfleur by Essence & Sérénité • homiy • Matija Medved-Valenčić • tarjimon • Matilde Rizzi • tarjimon • Matthew Claremont-Davies • tarjimon • Max Withrow • tarjimon • Mayada Umbadda • tarjimon • Mehdi Yatrib • tarjimon • Meiirzhan Amalbek • tarjimon • Melody Y. • tarjimon • Mes Too • tarjimon • Mich Booxit • tarjimon • Mich Wyser • tarjimon • Michael Disabato • homiy • Michael Freitag • tarjimon • Michael Hernandez • homiy • Michael Ulbrich • homiy • Michaela Čermáková • tarjimon • Michel Vuijlsteke • tarjimon • Michele Wyngard • homiy • Michelle Ralston • homiy • Mihaela Lederhas • tarjimon • Mike Garrett • homiy • Mindaugas Juodaitis • tarjimon • Mira Kapfinger • tarjimon • Mo Moh • tarjimon • Mohammad Yasin Davoodeh • tarjimon • Monika Graf • tarjimon • Morgana Patrocinio • tarjimon • Muhammad Elsayed • tarjimon • Muthoni Mbugua • tarjimon • Mária Hajdú • homiy • Nadya Kavci • tarjimon • Nae Sovaiala • tarjimon • Nafis Salim • tarjimon • Nasar Alal • tarjimon • Natalia Pachas • tarjimon • Nela Altman • tarjimon • Nepomuk Leutschacher • tarjimon • Nesibo • tarjimon • Nguyen Giang • tarjimon • Nicholas Sowden • homiy • Nienke Huitenga • tarjimon • Nieves Guri • tarjimon • Norbert Manolescu • sobiq asosiy jamoa • Nour Abuhemeida • tarjimon • Nour Eddine • tarjimon • Noémi Szőnyi • asosiy jamoa • Nurtas Umirzakov • tarjimon • Olena Lomakina • tarjimon • Olga Rybkina • tarjimon • Omer hassan • tarjimon • Orsolya Hegedűs • sobiq asosiy jamoa • Osama • tarjimon • Osama Abdelbar • tarjimon • Othilia B • tarjimon • Oyun-Erdene Altan-Ochir • tarjimon • Paata Alaverdashvili • tarjimon • Pablo Rodríguez • tarjimon • Paloma Carvalho • tarjimon • Panni Dobri • tarjimon • Patryk Pogorzelczyk • tarjimon • Paul Lambert • tarjimon • Paul Neuman • tarjimon • PCC • tarjimon • Philip Yu • tarjimon • Phạm Quang Tường • tarjimon • Pierre Blanchard • tarjimon • Pri Benavides • tarjimon • Pylyp Zorin • tarjimon • Rachel • homiy • Rachel A Porter • homiy • Rafa Pratama Puntodewo • tarjimon • Rafal Bucki • tarjimon • rahul gupta • homiy • Raminta Juodaitienė • tarjimon • Ramona Guerra • tarjimon • Ramón Kamibayashi • tarjimon • Rebecca Erlewein • homiy • Renee Mboya • tarjimon • Rhonda M • tarjimon • Richard Sink • tarjimon • Richie Wang • tarjimon • Rina Kusuma • tarjimon • Rit Y • tarjimon • Rita Monteiro • tarjimon • Robin Kabha • tarjimon • Ron den Breems • tarjimon • Roua krimi • tarjimon • Röstäm Battal • tarjimon • S Lin • tarjimon • Saad massi • tarjimon • Sachie aloha • tarjimon • Saci Bagó • tarjimon • Sai Myo Zaw • tarjimon • Salah Dev • tarjimon • Samar Hassan • tarjimon • Sandra Vives • tarjimon • Sandrine T’Menson • homiy • Sarah . • tarjimon • Sarah L'Hérault • tarjimon • Sarah Polewsky • tarjimon • Sarah Seidelmann • homiy • Sasha Meller • tarjimon • Scarlet Florensia • tarjimon • Schumann Tamás • tarjimon • Selvi Saroinsong • tarjimon • Senai Mesfin • tarjimon • Senthu Jeyaraj • homiy • Sercan Bahadır • tarjimon • Sergio Guedes • tarjimon • Serik Burabayev • tarjimon • Shawn O'Meara • homiy • Shota a • tarjimon • Shota Arakawa • tarjimon • Shotaro Ida • tarjimon • Sicily Xiao • tarjimon • Silvia Zumsteg • tarjimon • Sina Monk • homiy • Sindokht Norooz • tarjimon • skollipsism • homiy • Someone • tarjimon • Sondre Martin Bakke • tarjimon • SoYouWantToBe • tarjimon • Staci Bell • tarjimon • Stacy Downer • homiy • Stefan Toma • tarjimon • Stela Besenyei-Merger • tarjimon • Stephanie Douglass • homiy • Sujatha Venkatram • tarjimon • Suzanna Assayag • homiy • Svetlana Suvorova • tarjimon • Syamira Asyifa • tarjimon • Tanya Tuzhikova • tarjimon • Tarek Nacer • tarjimon • Tatiana Guedes • tarjimon • Taty Guedes • tarjimon • Terry Fontenelle • tarjimon • Thanh Giang Nguyen Thi • tarjimon • Theresa Fesinstine • homiy • The_Most_Genius • tarjimon • Thảo Kin • tarjimon • Tobiasz Kubisiowski • tarjimon • Tommi Laine • tarjimon • Trish Uniac • homiy • Tueanh Nguyen • tarjimon • Tünde Howell-Jones • tarjimon • Valerie Blomberg • homiy • Vanessa Brown • homiy • Vanessa Vilela • tarjimon • Vendulka Pánková • tarjimon • Veronika Samu • tarjimon • Veronika Voráčková • tarjimon • Victoria Katrine Thygesen • tarjimon • Vincent Prêtre • tarjimon • Walter Ngo • tarjimon • Wan Yi Hu • homiy • William Book • tarjimon • Yerdaulet Rakhmatulla • tarjimon • Youcef Ali Arous • tarjimon • Yuriy Kochemasov • homiy • ZaYa ZaYa • tarjimon • ZeduHow • homiy • Zhaleh khalilnezhad • tarjimon • Zorine Wu • tarjimon • Zsófia Csúth • sobiq asosiy jamoa • Ádám Freisinger • asosiy jamoa • İlnur Fäyzraxmanov • tarjimon • Александр Гонцов • tarjimon • Александра Сорока • tarjimon • Алеся Траццякова • tarjimon • Алина Дубовская • tarjimon • Альона Король LogoClub • tarjimon • Анастасія • tarjimon • Андрей Кисин • tarjimon • Арина Казанцева • tarjimon • Виктория Година • tarjimon • Виктория Усан • tarjimon • Виктория Щепотьева • tarjimon • Вольга Бранавец-Янковіч • tarjimon • Ганка Барадзіна • tarjimon • Дана Подворная • tarjimon • Дарья Юскова • tarjimon • Илнур Фәйзрахманов • tarjimon • Кайыргуль Абдырахманова • tarjimon • Ксения Перепелкина • tarjimon • Ольга Кириченко • tarjimon • Рөстәм Баттал • tarjimon • Юлия Палумяэ • tarjimon • Юлия Соболева • tarjimon • אלכסנדרה ותם נאור • tarjimon • שרון בלו • tarjimon • احمد نورالله • tarjimon • تشي جيفارا • tarjimon • شهيوات سحر أمستردام • tarjimon • 周隽 • tarjimon • 高橋 健一郎 • tarjimon •
A huge thanks to our founding patrons
We couldn't have achieved this much without the first people who ever supported YearCompass financially. Here are the names of our earliest patrons, the cool humans who helped this project reach a global audience.
Alexandra Pető • homiy • Philip Dietrich • homiy • AHC512 • homiy • Claudia Caporal • homiy • Brigitta Manthey • homiy • Hugh Knowles • homiy • Kathrin Stark • homiy • Szilvia Carrillo • homiy • Vanessa Thompsett • homiy • 👑 Kaeley Wiseman • homiy • Zoltan Mittak • homiy • Leah Peters • homiy • Krisztián Potyó • homiy • Bill Mize • homiy • Wendy Dunn • homiy • Amy Hayes • homiy • Dahlia Elorabi • homiy • Rachel Nguyen • homiy • Ludek Slegr • homiy • Szilvia Koczur • homiy • James Jensen • homiy • Naomi Martin • homiy • Ealasaid Haas • homiy • Balázs Teszár • homiy • Kathryn Little • homiy • Patricia O. Okiro • homiy • Attila Szabadkai • homiy • Marie Cosgrove-Davies • homiy • Bertrand B • homiy • Cristina Lazar • homiy • Stephen Larson • homiy • Kate Aldridge • homiy • Christine Yen • homiy • HeartlessTwyla • homiy • Angela Jeffreys • homiy • 👑 Mirchek Comics • homiy • Johann F. • homiy • Kovács Ádám • homiy • Petra Horváth • homiy • Tatiana Durova • homiy • Mimi • homiy • Sarah Morgan • homiy • Lael Uberuaga • homiy • Nils Kunz • homiy • Julia Rhys • homiy • Simon Ringel • homiy • Ariane Bell Vila • homiy • Soham Joshi • homiy • Susannah Jones • homiy • Anita Török • homiy • Natasha Ransom • homiy • Michael Boettcher • homiy • Jeronimo M.M. • homiy • Ekaterina Nakonechnaya • homiy • Диана Барлубаева • homiy • Bobby Rogers Jr. • homiy • Pascal Costa • homiy • Péter Pilisi • homiy • Anastasia Nikulina • homiy • Huma • homiy • 👑 Your Sacred Self Care Muse • homiy • Katalin Füsi • homiy • Troy • homiy • Max Holzheu • homiy • Maggie McLellan-Zabielski • homiy • Evita • homiy • Dominika Szymańska-Kubalec • homiy • Mahno Elizaveta • homiy • Szász Barna • homiy • Laura Boerner Smith • homiy • Adam Kupinski • homiy • Laura AW • homiy • Ria Carter • homiy • Laurent Létang • homiy • Camila • homiy • Adrien Montcoudiol • homiy • Alex Smith • homiy • Holli Harper • homiy • Travis Love • homiy • Hannah M Levy • homiy • 👑 Mirabelle Morah • homiy • Susan Tyson • homiy • Simon Kornhäusl • homiy • Sneji Iva • homiy • Eric Lavinas • homiy • Christian Stein • homiy • Andreas Schlegelmilch • homiy • Jen Emira • homiy • John Marty • homiy • Johanna Lehmacher • homiy • 👑 Ati Yates • homiy • Richard Kapolnai • homiy • Maria Kudimova • homiy • 👑 Ku'uipo Curry • homiy • Gábor Körtvélyessy • homiy • Réka Kovács-Torma • homiy • Rashida Hanif • homiy • Osvaldo Eliseu Nunes Cachicolo • homiy • Dianna Cowern • homiy • Michal Scholze • homiy • Iva Suchá • homiy • Louise Loehndorff • homiy • Alessandro Gagliardi • homiy • Dan Heculuck • homiy • Ruth Vincent • homiy • Linda Ledbetter • homiy • Miriam Gebauer • homiy • Donna Fiegert • homiy • w3dge • homiy • Karen Pancoast • homiy • Jacqueline Hahnebach • homiy • Taty Guedes - Vairagya Yoga • homiy • Cee H • homiy • Kim Deschampheleire • homiy • Shane Skikne • homiy • Farai Chideya • homiy • Joris Meel • homiy • Colleen A Hennegan • homiy • Marcio Dendena • homiy • Ruth Cheesley • homiy • Laura Crofts • homiy • 👑 Adam • homiy • Andrés Parraguirre - Global Benefit Foundation • homiy • Marianne Lewsley-Stier • homiy • Vrazsgyák Attila • homiy • Sérgio Vergamota • homiy • Jakub Musko • homiy • Yomi Eluwande • homiy • Helen • homiy • Heidi • homiy • Domonkos Tivadar • homiy • 👑 Bíróné Dugmanits Ágnes • homiy • Beth Storrs • homiy • Andrea Biró • homiy • A. Felder • homiy • DENNIS A COHEN • homiy • Phil MacDonald • homiy • Tsogtsatsral Dugar • homiy • Meg • homiy • Bence Szabó • homiy • Susan Moskwa • homiy • Jacqueline Gunn • homiy • Amanda Hallock • homiy • Marta Daniłoś • homiy • Arpad Totth • homiy • Dimitri Vogel • homiy • Ken Miller • homiy • Gábor Hódos • homiy •
👑: Our patrons tagged with a crown supported us at the highest tier available when we launched our Patreon. May their names forever be remembered here. 🙂