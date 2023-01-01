YearCompass jamoasi

Asosiy jamoa

Yangi yil arafasida do‘stlarimiz bilan fikr yuritishimizga yordam berish uchun bir nechta savollardan iborat buklet tayyorladik va u 2012-yilda tarqaldi. O‘shandan beri u xalqaro harakatga aylandi, 61 mamlakatlardan 500+ dan ortiq ko‘ngillilar ishtirok etdi. Bugun YearCompass bukleti 52 turli tillarda mavjud. O'z-o'zidan chop etilgan versiyani YearCompass web-saytidan bepul yuklab olish mumkin va o'tgan yili 2 000 000 yuklab olingan.

Asosiy jamoa Vengriyadan 2008 yildan beri CodeBerry School va Ko'rinmas Universitet kabi ko'plab loyihalarda birga ishlaydi. Jamoaning asosiy aʼzolari: Békéssy László, Döbrössy Katalin, Szőnyi Noémi, Vigh István.

Barcha ishtirokchilarimizga rahmat

Asosiy jamoaning sa'y-harakatlaridan tashqari, jami 620 ko'ngillilar YearCompass orqali boshqalarga yordam berish uchun qo'shildi. Sizga katta rahmat:

Abdul Raffeytarjimon AcidGarden Htarjimon Ahmad reza Rashiditarjimon Aiko Hollmanntarjimon Alce Zinhotarjimon Aleksander Zawalichtarjimon Aleksandra Mendaktarjimon Aleksandra Žižićtarjimon Alex tarjimon Alexander Vejling Sennefeldertarjimon Alexandra Sorocatarjimon Alii Aliitarjimon Alison Stallcuphomiy Alla Aborkheestarjimon Alondra Regueirahomiy Amal Eldindirawitarjimon Amanda Tupinambátarjimon Amao Tzu-Yu Hsutarjimon Amr Al Maisaritarjimon Amy Allen Sekharhomiy Amy Listerhomiy Ana Grullontarjimon Anastasia Katelotarjimon Anders Vad Bruuntarjimon Andra Saimretarjimon Andreas Feldertarjimon András P. Tóthsobiq asosiy jamoa Andy Cruz y Corrotarjimon Aneta Zemanovátarjimon Anh Ha Letarjimon Anikó Fejessobiq asosiy jamoa Anita Schrovenhomiy Ankhbayar Tstarjimon Ankhbayar Tserenvandantarjimon Anna Besenyeitarjimon Anna Přistoupilovátarjimon Anne Cohentarjimon Annika Schreibertarjimon Antonia Keinztarjimon Aoi Kuwasakatarjimon April Hichenshomiy Arius XItarjimon Arjunhomiy Arjun Jindamtarjimon Arnela Hadzictarjimon Asadli Mahammadtarjimon Bassam tdrebtarjimon Beatriz Sanztarjimon Berit Mus Christensentarjimon Berit Mus Christensentarjimon Bezo Braznitarjimon Bill Handyhomiy Bjarne Nyholmtarjimon Bob Marrhomiy Bobbie centertarjimon Boris Ümariktarjimon Boris Ümariktarjimon Britnihomiy Buck Doylehomiy Bugra Celiktarjimon Bulldozer Nctarjimon Békéssy Zsuzsatarjimon Bér Engelstarjimon Caitlin McGuirehomiy Carmen-Angelikahomiy Carole Bourgettarjimon Caroline yousseftarjimon Carrie Blondahlhomiy Casper Ravenhorsttarjimon Cathy Davieshomiy Cecilia Berenicetarjimon Ceyda Özdemirtarjimon Chang Sixiaotarjimon Charlotte Cornavintarjimon Cheryl Rankinhomiy Chioma Duruhomiy Christian Mauerertarjimon Christiane Webertarjimon Christy Shi Dayhomiy Cintia Kelementarjimon Conjunto consultorestarjimon Constadina Stathopouloutarjimon Csilla Gergelytarjimon Csutak Emesetarjimon CytonHD .tarjimon Da Jtarjimon Daisy Fiferhomiy Dalleau Pierretarjimon Damian Kopećtarjimon Dan Delellistarjimon Dani Wernerhomiy Daniel Alvestarjimon Daniel Knightstarjimon Danish Khullartarjimon Darragh Murphyhomiy David Josigertarjimon Dawn Springetthomiy DC homiy Doma Zdenkatarjimon DoreM .tarjimon Drenusha Bujari .tarjimon Dávid Szabósobiq asosiy jamoa Débora Pereiratarjimon Débora Pereiratarjimon Edina Ősztarjimon Eduardo Bragatarjimon Ekaterina Kryuchkovatarjimon Elena Gutnikovatarjimon Eliah Adamstarjimon Elisha Grayhomiy Emese Vargasobiq asosiy jamoa Esya Osherovskyhomiy Eszter Pitashomiy Etiene Pieternellatarjimon Eva KOPPERhomiy Eva Mořickátarjimon ExudeUhomiy F. B.tarjimon Ferenc Gáspársobiq asosiy jamoa Finka Heynemanntarjimon Fiّda 7tarjimon Floriana Guardinitarjimon FlowerDorihomiy Gab Katarjimon Gabriela Vegahomiy Gaelynn Lea Tresslerhomiy Galina Georgievatarjimon Garance Moulintarjimon Georgios Bariamaitarjimon Gerard ter Beketarjimon Gloria Alexandra tarjimon Goga Brelihtarjimon Goto Yukotarjimon Goumiri Isra chahrazedtarjimon Grzegorz Braciszewskitarjimon Guillaume Sarrazintarjimon Gwendolin A. Kovácstarjimon Gábor Gyebnársobiq asosiy jamoa Gábor Szarvassobiq asosiy jamoa Hana Jokelovátarjimon Hanna Baradzinatarjimon Hannah R. Abramshomiy Heather homiy Helena Machadotarjimon Helga Kőnigtarjimon Herry Fahrur Rizaltarjimon Hicham Aouachytarjimon Hussein Shukritarjimon Ikhwan Mahendra Prasojotarjimon Ilgaz Ertarjimon Ilija Tešićtarjimon Ina Todorovatarjimon Ip Mavtarjimon Isabelle Nougier-Gallentarjimon Isra Salcedotarjimon István Vighasosiy jamoa Italo André Oliveiratarjimon Ivan Maedertarjimon J L tarjimon Jacco van der Poltarjimon Jahirul Islamtarjimon James Crookhomiy James Noblehomiy Jamie Britton Blanck homiy Jan Adamictarjimon Jason Maotarjimon Jayarathina Madharasantarjimon JC Candanedotarjimon Jean-Philippe Micheltarjimon Jelle Spruyttarjimon Jennie Linhomiy jenny homiy Jenny Liebenberghomiy Jetta Zsámántarjimon Jia Hong Yangtarjimon Jimmy McDermotttarjimon Joanna Dziadkiewicztarjimon Johanna Pohltarjimon Johannes Vääräkangastarjimon Johna Seohomiy Jonas Hersethtarjimon Jonne Tastarjimon Jooy Chotarjimon Josh Puetzhomiy João Campostarjimon Juan Swarttarjimon Juanita Williamstarjimon Judit Mesztarjimon Juliahomiy Julia Adamowicztarjimon Julia Mercuriotarjimon Julia Schmökeltarjimon Juliana Romualdotarjimon Julie Murattarjimon Kanto Andriamiandravolatarjimon Karen Diaztarjimon Karl Võsokovtarjimon Karwan Khoshnawtarjimon Kasparas Tamulynastarjimon Kata Kondastarjimon Kata Kuntarjimon Kata Petotarjimon Kata Simonektarjimon Katalin Döbrössyasosiy jamoa Katalin Füsisobiq asosiy jamoa Katalin Verestarjimon Katarzyna Kęsytarjimon Katlyn Walshhomiy Kawish qayyumtarjimon kaypea Ramsdalehomiy Kell Jacamiletarjimon Kenneth Mwangi Kebstarjimon Kent rosstarjimon Kevin Languascotarjimon Khaled Affantarjimon Khalida ahmed babatarjimon Klaus Katthagehomiy Klára Bartoníčkovátarjimon Kocevska Marijatarjimon Kristy Johnsonhomiy Lara Abu Khatrotarjimon LaRae Talley homiy Lars Dietrichkeithomiy LaToyahomiy Laura Ktarjimon Laura Maddalozzotarjimon Laura Vidaltarjimon Lena Dukajhomiy Lena Grostarjimon Lena Holovchenkotarjimon Lena Ocanseyhomiy Lena Ovtarjimon Lena Wtarjimon Lena Weesartarjimon Lenka Žákovátarjimon Lesia Marchuktarjimon Leulinda Rose Gutajtarjimon Life Travelled Wellhomiy Lin Cheunghomiy Linckia sp.tarjimon Lisa Colvinhomiy Lisa Hsiahomiy Lisanne Thomashomiy Live Brathovdetarjimon Livne Langtarjimon Liz van Dijkhomiy Lolbé Gonzáleztarjimon Lorraine Kellytarjimon Lourdes Montestarjimon Lucie Mtarjimon Lucy Mei Leehomiy Ludmiła Stručeŭskajatarjimon Luis De Pautarjimon Luis Montoyatarjimon Lukáš Červenkatarjimon László Békéssyasosiy jamoa László Vadsobiq asosiy jamoa M. Sefa Aytaçtarjimon Madle Timmtarjimon Mafalda Rtarjimon Mahmoud A. Rabotarjimon Mai-ek Wutthiphantarjimon Mammadova Nigartarjimon Mara Schönitarjimon Marco Vasconcelostarjimon Mariam dahabtarjimon Marianne Martitarjimon Mariella Morantarjimon Mariia Horishnatarjimon Marija Jovictarjimon Mark Munafohomiy Marko Daraboštarjimon Marla Munkh-Achittarjimon Marta Daniłośtarjimon Marta Darigerkhantarjimon Maryia Yushkevichtarjimon Maréfleur by Essence & Sérénitéhomiy Matija Medved-Valenčićtarjimon Matilde Rizzitarjimon Matthew Claremont-Daviestarjimon Max Withrowtarjimon Mayada Umbaddatarjimon Mehdi Yatribtarjimon Meiirzhan Amalbektarjimon Melody Y.tarjimon Mes Tootarjimon Mich Booxittarjimon Mich Wysertarjimon Michael Disabatohomiy Michael Freitagtarjimon Michael Hernandezhomiy Michael Ulbrichhomiy Michaela Čermákovátarjimon Michel Vuijlsteketarjimon Michele Wyngardhomiy Michelle Ralstonhomiy Mihaela Lederhastarjimon Mike Garretthomiy Mindaugas Juodaitistarjimon Mira Kapfingertarjimon Mo Mohtarjimon Mohammad Yasin Davoodehtarjimon Monika Graftarjimon Morgana Patrociniotarjimon Muhammad Elsayedtarjimon Muthoni Mbuguatarjimon Mária Hajdúhomiy Nadya Kavcitarjimon Nae Sovaialatarjimon Nafis Salimtarjimon Nasar Alaltarjimon Natalia Pachastarjimon Nela Altmantarjimon Nepomuk Leutschachertarjimon Nesibotarjimon Nguyen Giangtarjimon Nicholas Sowdenhomiy Nienke Huitengatarjimon Nieves Guritarjimon Norbert Manolescusobiq asosiy jamoa Nour Abuhemeidatarjimon Nour Eddinetarjimon Noémi Szőnyiasosiy jamoa Nurtas Umirzakovtarjimon Olena Lomakinatarjimon Olga Rybkinatarjimon Omer hassantarjimon Orsolya Hegedűssobiq asosiy jamoa Osama tarjimon Osama Abdelbartarjimon Othilia Btarjimon Oyun-Erdene Altan-Ochirtarjimon Paata Alaverdashvilitarjimon Pablo Rodrígueztarjimon Paloma Carvalhotarjimon Panni Dobritarjimon Patryk Pogorzelczyktarjimon Paul Lamberttarjimon Paul Neumantarjimon PCCtarjimon Philip Yutarjimon Phạm Quang Tườngtarjimon Pierre Blanchardtarjimon Pri Benavidestarjimon Pylyp Zorintarjimon Rachel homiy Rachel A Porterhomiy Rafa Pratama Puntodewotarjimon Rafal Buckitarjimon rahul guptahomiy Raminta Juodaitienėtarjimon Ramona Guerratarjimon Ramón Kamibayashitarjimon Rebecca Erleweinhomiy Renee Mboyatarjimon Rhonda Mtarjimon Richard Sinktarjimon Richie Wangtarjimon Rina Kusumatarjimon Rit Ytarjimon Rita Monteirotarjimon Robin Kabhatarjimon Ron den Breemstarjimon Roua krimitarjimon Röstäm Battaltarjimon S Lintarjimon Saad massitarjimon Sachie alohatarjimon Saci Bagótarjimon Sai Myo Zawtarjimon Salah Devtarjimon Samar Hassantarjimon Sandra Vivestarjimon Sandrine T’Mensonhomiy Sarah .tarjimon Sarah L'Héraulttarjimon Sarah Polewskytarjimon Sarah Seidelmannhomiy Sasha Mellertarjimon Scarlet Florensiatarjimon Schumann Tamástarjimon Selvi Saroinsongtarjimon Senai Mesfintarjimon Senthu Jeyarajhomiy Sercan Bahadırtarjimon Sergio Guedestarjimon Serik Burabayevtarjimon Shawn O'Mearahomiy Shota atarjimon Shota Arakawatarjimon Shotaro Idatarjimon Sicily Xiaotarjimon Silvia Zumstegtarjimon Sina Monkhomiy Sindokht Norooztarjimon skollipsismhomiy Someonetarjimon Sondre Martin Bakketarjimon SoYouWantToBe tarjimon Staci Belltarjimon Stacy Downerhomiy Stefan Tomatarjimon Stela Besenyei-Mergertarjimon Stephanie Douglasshomiy Sujatha Venkatramtarjimon Suzanna Assayaghomiy Svetlana Suvorovatarjimon Syamira Asyifatarjimon Tanya Tuzhikovatarjimon Tarek Nacertarjimon Tatiana Guedestarjimon Taty Guedestarjimon Terry Fontenelletarjimon Thanh Giang Nguyen Thitarjimon Theresa Fesinstinehomiy The_Most_Genius tarjimon Thảo Kintarjimon Tobiasz Kubisiowskitarjimon Tommi Lainetarjimon Trish Uniachomiy Tueanh Nguyentarjimon Tünde Howell-Jonestarjimon Valerie Blomberghomiy Vanessa Brownhomiy Vanessa Vilelatarjimon Vendulka Pánkovátarjimon Veronika Samutarjimon Veronika Voráčkovátarjimon Victoria Katrine Thygesentarjimon Vincent Prêtretarjimon Walter Ngotarjimon Wan Yi Huhomiy William Booktarjimon Yerdaulet Rakhmatullatarjimon Youcef Ali Aroustarjimon Yuriy Kochemasovhomiy ZaYa ZaYatarjimon ZeduHow homiy Zhaleh khalilnezhadtarjimon Zorine Wutarjimon Zsófia Csúthsobiq asosiy jamoa Ádám Freisingerasosiy jamoa İlnur Fäyzraxmanovtarjimon Александр Гонцовtarjimon Александра Сорокаtarjimon Алеся Траццяковаtarjimon Алина Дубовскаяtarjimon Альона Король LogoClubtarjimon Анастасіяtarjimon Андрей Кисинtarjimon Арина Казанцеваtarjimon Виктория Годинаtarjimon Виктория Усанtarjimon Виктория Щепотьеваtarjimon Вольга Бранавец-Янковічtarjimon Ганка Барадзінаtarjimon Дана Подворнаяtarjimon Дарья Юсковаtarjimon Илнур Фәйзрахмановtarjimon Кайыргуль Абдырахмановаtarjimon Ксения Перепелкинаtarjimon Ольга Кириченкоtarjimon Рөстәм Батталtarjimon Юлия Палумяэtarjimon Юлия Соболеваtarjimon אלכסנדרה ותם נאורtarjimon שרון בלוtarjimon احمد نوراللهtarjimon تشي جيفاراtarjimon شهيوات سحر أمستردامtarjimon 周隽 tarjimon 高橋 健一郎tarjimon

A huge thanks to our founding patrons

We couldn't have achieved this much without the first people who ever supported YearCompass financially. Here are the names of our earliest patrons, the cool humans who helped this project reach a global audience.

Alexandra Petőhomiy Philip Dietrichhomiy AHC512 homiy Claudia Caporalhomiy Brigitta Mantheyhomiy Hugh Knowleshomiy Kathrin Starkhomiy Szilvia Carrillohomiy Vanessa Thompsetthomiy 👑 Kaeley Wisemanhomiy Zoltan Mittakhomiy Leah Petershomiy Krisztián Potyóhomiy Bill Mizehomiy Wendy Dunnhomiy Amy Hayeshomiy Dahlia Elorabihomiy Rachel Nguyenhomiy Ludek Slegrhomiy Szilvia Koczurhomiy James Jensenhomiy Naomi Martinhomiy Ealasaid Haashomiy Balázs Teszárhomiy Kathryn Littlehomiy Patricia O. Okirohomiy Attila Szabadkaihomiy Marie Cosgrove-Davieshomiy Bertrand Bhomiy Cristina Lazarhomiy Stephen Larsonhomiy Kate Aldridge homiy Christine Yenhomiy HeartlessTwylahomiy Angela Jeffreyshomiy 👑 Mirchek Comicshomiy Johann F.homiy Kovács Ádámhomiy Petra Horváthhomiy Tatiana Durovahomiy Mimihomiy Sarah Morganhomiy Lael Uberuagahomiy Nils Kunzhomiy Julia Rhyshomiy Simon Ringelhomiy Ariane Bell Vilahomiy Soham Joshihomiy Susannah Joneshomiy Anita Törökhomiy Natasha Ransomhomiy Michael Boettcherhomiy Jeronimo M.M.homiy Ekaterina Nakonechnayahomiy Диана Барлубаеваhomiy Bobby Rogers Jr.homiy Pascal Costahomiy Péter Pilisihomiy Anastasia Nikulinahomiy Huma homiy 👑 Your Sacred Self Care Musehomiy Katalin Füsihomiy Troyhomiy Max Holzheuhomiy Maggie McLellan-Zabielskihomiy Evitahomiy Dominika Szymańska-Kubalechomiy Mahno Elizavetahomiy Szász Barnahomiy Laura Boerner Smithhomiy Adam Kupinskihomiy Laura AWhomiy Ria Carterhomiy Laurent Létanghomiy Camilahomiy Adrien Montcoudiolhomiy Alex Smithhomiy Holli Harperhomiy Travis Lovehomiy Hannah M Levyhomiy 👑 Mirabelle Morahhomiy Susan Tysonhomiy Simon Kornhäuslhomiy Sneji Ivahomiy Eric Lavinashomiy Christian Steinhomiy Andreas Schlegelmilchhomiy Jen Emirahomiy John Martyhomiy Johanna Lehmacherhomiy 👑 Ati Yateshomiy Richard Kapolnaihomiy Maria Kudimovahomiy 👑 Ku'uipo Curryhomiy Gábor Körtvélyessyhomiy Réka Kovács-Tormahomiy Rashida Hanifhomiy Osvaldo Eliseu Nunes Cachicolohomiy Dianna Cowernhomiy Michal Scholzehomiy Iva Sucháhomiy Louise Loehndorffhomiy Alessandro Gagliardihomiy Dan Heculuckhomiy Ruth Vincenthomiy Linda Ledbetterhomiy Miriam Gebauerhomiy Donna Fiegerthomiy w3dgehomiy Karen Pancoasthomiy Jacqueline Hahnebachhomiy Taty Guedes - Vairagya Yogahomiy Cee Hhomiy Kim Deschampheleirehomiy Shane Skiknehomiy Farai Chideyahomiy Joris Meelhomiy Colleen A Henneganhomiy Marcio Dendenahomiy Ruth Cheesleyhomiy Laura Croftshomiy 👑 Adam homiy Andrés Parraguirre - Global Benefit Foundationhomiy Marianne Lewsley-Stierhomiy Vrazsgyák Attilahomiy Sérgio Vergamotahomiy Jakub Muskohomiy Yomi Eluwandehomiy Helenhomiy Heidihomiy Domonkos Tivadarhomiy 👑 Bíróné Dugmanits Ágneshomiy Beth Storrshomiy Andrea Biróhomiy A. Felderhomiy DENNIS A COHENhomiy Phil MacDonaldhomiy Tsogtsatsral Dugarhomiy Meg homiy Bence Szabóhomiy Susan Moskwahomiy Jacqueline Gunnhomiy Amanda Hallockhomiy Marta Daniłośhomiy Arpad Totthhomiy Dimitri Vogelhomiy Ken Millerhomiy Gábor Hódoshomiy

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