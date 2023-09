Đội ngũ của YearCompass

The core team

On New Year's Eve with our friends, we made a booklet with a few questions to help our reflection and it went viral in 2012. Since then it's become an international movement with more than 500+ volunteers from 61 countries. Today the YearCompass booklet is available in 52 different languages. The self-printed version is free to download from the YearCompass website and had 2,000,000 downloads last year.

The core team originates from Hungary working together since 2008 on multiple projects like CodeBerry School and Invisible University. Currently active core team members: Békéssy László, Döbrössy Katalin, Szőnyi Noémi, Vigh István.

Cảm ơn nhé tất cả những người đóng góp của chúng tôi

Besides the core team's effort, altogether 620 volunteers joined to help others through YearCompass.

Một lời cảm ơn to đùng đến những người bảo trợ sáng lập của chúng tôi

Chúng tôi không thể đạt được những điều này nếu không có những người đầu tiên đã từng hỗ trợ tài chính cho YearCompass. Dưới đây là tên của những người bảo trợ đầu tiên của chúng tôi, những con người tuyệt vời đã giúp dự án này tiếp cận đến người dùng trên toàn cầu.

👑: Our patrons tagged with a crown supported us at the highest tier available when we launched our Patreon. May their names forever be remembered here. 🙂