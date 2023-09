“Nga e gjithë qasja e »vendosja e qëllimeve, zbërthyerja në detyra, ekzekutimi i tyre«, për mua, vetëm hapi i parë funksiononte ndonjëherë. Planifikimi nuk është në të vërtetë pika ime më e fortë – mjafton të di se ku dua të shkoj; unë do të improvizoj gjatë rrugës sime për atje. Ajo që ndryshoi YearCompass për mua është se nuk dyshoj më në veten time për shkak të kësaj. Kur e shoh broshurën të mbushur me qëllime të përmbushura dhe përvoja të çmuara, është shumë më e lehtë të them se "po, unë jam një grua spontane dhe kjo është në rregull".