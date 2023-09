"Je až příliš jednoduché proklouznout z jednoho roku do druhého a vůbec si to neuvědomit. Stále je co dělat, stále čeká nějaký úkol na dokončení. YearCompass mi pomáhá zpomalit a skutečně prožít začátek nového roku. Díky němu se mohu na chvilku zastavit a uvědomit si, zda jsem spokojená s tím, kam směřuji."