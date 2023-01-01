Jak přeložit YearCompass
Našel/našla jsi chybu v existujícím překladu? Přeješ si přeložit YearCompass do zcela nového jazyka? Pak jsi tu správně!
Pro správu překladů brožůrky YearCompass používáme aplikaci Locize. Můžeš se připojit jako překladatel pro your currently selected locale zde:
Nebo také můžeš vybrat svůj překladatelský jazyk ze seznamu níže:
- Afrikaans
- Albanian
- Amharic
- Arabic
- Arabic - Algeria
- Arabic - Egypt
- Arabic - Tunesia
- Armenian
- Azerbaijani
- Belarusian
- Bengali
- Bosnian
- Bulgarian
- Burmese
- Catalan
- Croatian
- Czech
- Danish
- Dutch
- Esperanto
- Estonian
- Finnish
- French
- Galician
- Georgian
- German
- Greek
- Gujarati
- Haitian Creole
- Hebrew
- Hindi
- Icelandic
- Indonesian
- Irish
- Italian
- Japanese
- Kannada
- Kazakh
- Khmer
- Korean
- Kurdish
- Kyrgyz
- Latvian
- Lithuanian
- Macedonian
- Malagasy
- Malay
- Malayalam
- Mandarin - Simplified
- Mandarin - Traditional
- Mongolian
- Nepali
- Norwegian
- Papiamento
- Persian, Farsi
- Polish
- Portuguese
- Portuguese - Brasil
- Romanian
- Russian
- Serbian - Montenegro
- Serbian - Serbia
- Slovak
- Slovenian
- Spanish
- Spanish - México
- Swahili
- Swedish
- Tagalog
- Tamil
- Tatar
- Turkish
- Ukrainian
- Urdu
- Uzbek
- Vietnamese
Pokud výše uvedené odkazy nefungují, napiš nám prosím email na hello@yearcompass.com. Dej nám vědět, jaký jazyk bys chtěl/a vytvořit nebo upravit, a my tě provedeme zbytkem.