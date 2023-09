"Aus dem ganzen »Ziele setzten, sie in Aufgaben aufteilen, sie umsetzen«-Ansatz, hat, für mich, bisher nur der erste Schritt funktioniert. Planen ist nicht wirklich meine Stärke – wissen, wohin ich gehen will, ist genug; Ich improvisiere auf dem Weg dorthin. YearCompass hat für mich verändert, dass ich deshalb nicht mehr an mir zweifle. Wenn ich das Heft mit erfüllten Zielen und geschätzten Erinnerungen gefüllt sehe, ist es viel einfacher zu sagen: »Yeah, ich bin eine spontane Frau und das ist okay so.«"