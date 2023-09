Wie du den YearCompass übersetzen kannst

Du hast einen Fehler in einer bestehenden Übersetzung entdeckt? Du möchtest den YearCompass in eine weitere Sprache übersetzen? So oder so bist du hier genau richtig!

Wir verwenden die Locize App, um Übersetzungen des YearCompass zu verwalten. Hier kannst du als Übersetzer*in für deine aktuell ausgewählte Sprache mitmachen:

Als Übersetzer*in mitmachen

Alternativ kannst du dir eine Sprache aus der untenstehenden Liste auswählen:

Wenn die obenstehenden Links für dich nicht funktionieren, sende uns bitte eine E-Mail an hello@yearcompass.com. Lass uns wissen, welche Sprache du bearbeiten oder hinzufügen möchtest und wir werden dich in den Rest einweisen.