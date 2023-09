Qu'est ce que YearCompass ?

YearCompass est un livret gratuit qui t'aide à conclure ton année et à planifier la suivante. Grâce à un ensemble de questions soigneusement sélectionnées et exercices, YearCompass t'aide à trouver tes propres schémas et à définir l'année idéal pour toi.

Apprends de tes erreurs, célèbre tes victoires et définis-toi un cap à suivre. Tout ce dont tu as besoin, c'est quelques heures et notre livret.

Les bonnes résolutions de début d'année ne fonctionnent pas. YearCompass fonctionne - pour plus d'un million de personnes autour du monde depuis 2012.

Rejoins-nous et définis ton idéal !