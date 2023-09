Bagaimana menerjemahkan YearCompass

Found a mistake in an existing translation? Want to bring YearCompass to a whole new language? Either way, you've come to the right place!

Kami menggunakan aplikasi Locize untuk mengelola terjemahan buklet YearCompass. Anda dapat bergabung sebagai penerjemah untuk lokal yang Anda pilih saat ini di sini:

Bergabung sebagai Penerjemah

Atau, Anda dapat memilih bahasa Anda dari daftar di bawah ini:

If the above links don't work for you, please send us an email to hello@yearcompass.com. Let us know which language you would like to create or edit, and we'll guide you through the rest.