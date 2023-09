“Dal classico approccio »fissare obiettivi, suddividerli in compiti, eseguirli« per me, solo il primo passo ha mai funzionato. La pianificazione non è davvero il mio forte—sapere dove voglio andare è sufficiente; improvviserò per strada. Ciò che YearCompass ha cambiato per me è che non dubito più di me stesso per questo motivo. Quando vedo il libretto pieno di obiettivi realizzati ed esperienze preziose, è molto più facile dirmi che "sì, sono una donna spontanea, e va bene così."