Come tradurre YearCompass

Hai trovato un errore in una traduzione? Vuoi tradurre YearCompass in una lingua completamente nuova? In ogni caso, sei nel posto giusto!

We use the Locize app to manage translations of the YearCompass booklet. You can join as a translator for your currently selected locale here:

Unisciti a noi come traduttore

In alternativa, puoi scegliere la tua lingua di traduzione dalla lista sotto:

If the above links don't work for you, please send us an email to hello@yearcompass.com. Facci sapere quale lingua desideri creare o modificare e ti guideremo attraverso il resto del processo.