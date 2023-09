"Avy tamin'ny ilay fomba fiasa hoe "mametraha tanjona, zarao ho asa izany, tanteraho" , tamiko, dia ny dingana voalohany ihany no nety hatramin'izay. Ny fandrindrana dia tsy tena talentako—ampy ahy ny mahafantatra izay tiako haleha; dia hitako eo ny diako ho any. Ny fiovana nentin'ny YearCompass tamiko dia tsy misalasala intsony aho noho izany. Rehefa hitako ilay bokikely feno tanjona ho tratrarina sy traikefa mamy teo aloha, dia mora kokoa ny milaza fa "eny, vehivavy tsy mpandamina be aho, ary tsy maninona izany."