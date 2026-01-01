2025 संपवा,
YearCompass म्हणजे काय?
YearCompass ही एक विनामूल्य पुस्तिका आहे जी तुम्हाला वर्षाचे चिंतन करण्यात आणि पुढील वर्षाची योजना करण्यात मदत करते. काळजीपूर्वक निवडलेल्या प्रश्नांच्या आणि व्यायामांच्या संचासह, YearCompass तुम्हाला तुमचे स्वतःचे नमुने उघड करण्यात आणि स्वतःसाठी आदर्श वर्ष रचण्यात मदत करते.
तुमच्या चुकांकडून शिका, तुमच्या विजयांचा सन्मान करा आणि तुम्ही चालू इच्छिता तो मार्ग ठरवा. तुम्हाला फक्त काही शांत तास आणि आमची पुस्तिका हवी आहे.
आमच्यात सामील व्हा आणि तुमचे आदर्श स्वत:चे डिझाइन करा!
1) तुमची भाषा निवडा
तुमची भाषा दिसत नाही? भाषांतर तयार करण्यात आम्हाला मदत करा!
2) एक स्वरूप निवडा
जर तुम्हाला पुस्तिका हाताने भरायची असेल.
3) एक आकार निवडा
लहान पुस्तिका, दुमडण्यायोग्य.
ताणमुक्त अनुभवासाठी आमचे मुद्रण मार्गदर्शक पहा!
तुमची पुस्तिका डाउनलोड करा
(ते पूर्णपणे मोफत आहे!)
“खरोखर न समजता एका वर्षातून दुसऱ्या वर्षात सरकणे खूप सोपे आहे. नेहमी काहीतरी करायचे असते, काही नवीन कार्य पूर्ण करायचे असते. YearCompass मला हळू होण्यात आणि नवीन वर्षाची सुरुवात अनुभवण्यात मदत करते. याच्या सहाय्याने, मी थांबू शकतो आणि मी ज्या दिशेने जात आहे ती मला आवडते का ते पाहू शकतो.”
“मला माझ्या गरजा, एखाद्या परिस्थितीतून मला काय हवे आहे ते शब्दांत मांडण्यात अडचणी आल्या. दीर्घकाळ, मी स्वतःला इतरांच्या दृष्टीकोनातून परिभाषित केले. YearCompass ने कोमलपणे मला स्वतःला सामोरे जाण्यास भाग पाडले आणि माझे जीवन कसे जावे असे मला वाटते ते प्रामाणिकपणे उत्तर देण्यास भाग पाडले.”
“संपूर्ण »उद्दिष्टे ठरवा, त्यांना कार्यांमध्ये मोडा, ती कार्ये अंमलात आणा« या दृष्टिकोनातून, माझ्यासाठी, फक्त पहिली पायच कधीतरी काम केली. नियोजन हे खरोखर माझे बलस्थान नाही — मला कुठे जायचे आहे हे जाणून घेणे पुरेसे आहे; मी तिथे जाण्याच्या मार्गावर तात्पुरते व्यवस्थापन करेन. YearCompass ने माझ्यासाठी काय बदलले ते म्हणजे यामुळे मी आता स्वतःबद्दल शंका घेत नाही. जेव्हा मी पुस्तिका पूर्ण केलेल्या उद्दिष्टांनी आणि जोपासलेल्या अनुभवांनी भरलेली पाहते, तेव्हा »होय, मी एक स्वतःस्फूर्त स्त्री आहे, आणि ते ठीक आहे.« असे म्हणणे खूप सोपे जाते.”
“माझा आवडता भाग म्हणजे दिनदर्शिका पुनरावलोकन. मी नेहमी त्या पृष्ठावर जागा संपवतो! मला वाटते मला ते सर्वात जास्त आवडते कारण जर कोणी माझ्याकडे येऊन माझ्या वर्षाबद्दल विचारले, तर मी माझ्याबरोबर घडलेल्या पाच सर्वात महत्वाच्या गोष्टी सूचीबद्ध करू शकेन. पण YearCompass सह, मी सर्व काही पाहू शकतो.”
“बघा, जर मी नियोजन करू शकतो, तर मी निश्चिंतपणे झोपू शकतो. तितकेच सोपे आहे.”
आम्ही काय करत आहोत ते आवडले? एक समर्थक व्हा!
YearCompass हा एक छोटा संघ आहे ज्याचे एक मोठे ध्येय आहे: जगभरातील शक्य तितक्या लोकांपर्यंत स्व-ज्ञान आणणे. जर तुम्हाला इतरांना मदत करण्यात आम्हाला मदत करायची असेल, तर तुम्ही आम्हाला पाठिंबा देऊ शकता असे काही मार्ग येथे आहेत.
संरक्षक व्हा
आमच्या Patreon साइटद्वारे दरमहा फक्त $1 दान करून YearCompass चालू ठेवण्यात मदत करणारे आधीच काही समर्पित लोक आहेत. या लहान योगदानांचा दूरगामी परिणाम होतो. जर तुम्हाला आमच्या संरक्षकांच्या श्रेणीत सामील व्हायचे असेल — आणि या प्रक्रियेत स्वतःसाठी काही चांगल्या गोष्टी मिळवायच्या असतील — तर Patreon वरील आमचे पृष्ठ पहा; आम्हाला तुम्हाला तिथे पाहायला आवडेल!
किंवा ते काहीही करू नका
तुम्ही आम्हाला पाठिंबा दिल्यास आम्ही त्याची प्रशंसा करतो पण तुम्ही करू शकत नसाल किंवा करू इच्छित नसाल तर आम्हाला ते पूर्णपणे मान्य आहे. तुम्ही इथे आहात, पुस्तिका वापरत आहात आणि आशेने काही शांती, प्रेरणा आणि निश्चय शोधत आहात याबद्दल आम्ही आधीच आनंदित आहोत.
