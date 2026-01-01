YearCompass चे भाषांतर कसे करावे
विद्यमान भाषांतरात चूक सापडली? YearCompass एका नवीन भाषेत आणायचे आहे? कसाही असला तरी, तुम्ही योग्य ठिकाणी आला आहात!
आम्ही YearCompass पुस्तिकेची भाषांतरे व्यवस्थापित करण्यासाठी Locize ऍप वापरतो. तुम्ही तुमच्या सध्या निवडलेल्या लोकेल साठी अनुवादक म्हणून येथे सामील होऊ शकता:
वैकल्पिकरित्या, तुम्ही खालील यादीतून तुमची भाषांतर भाषा निवडू शकता:
जर वरील दुवे तुमच्यासाठी काम करत नसतील, तर कृपया आम्हाला hello@yearcompass.com येथे ईमेल करा. तुम्ही कोणती भाषा तयार करू किंवा संपादित करू इच्छिता ते आम्हाला कळवा, आणि आम्ही तुम्हाला उर्वरित मार्गदर्शन करू.