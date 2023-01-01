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Новогодние планы не работают. YearCompass работает для более миллиона человек по всему миру с 2012 года.
Что такое YearCompass?
YearCompass - это бесплатный планер, который поможет вам задуматься о прошедшем годе и спланировать следующий. С помощью набора тщательно подобранных вопросов и упражнений YearCompass поможет вам увидеть свои собственные закономерности и спроектировать идеальный год для себя.
Учитесь на своих ошибках, празднуйте личные победы и проложите путь, по которому хотите идти. Все, что вам нужно - это несколько часов тишины и наш буклет.
Новогодние планы не работают. YearCompass работает для более миллиона человек по всему миру с 2012 года.
Присоединяйтесь к нам и создайте идеального себя!
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«Очень легко перейти из одного года в другой, даже не осознавая этого. Всегда есть чем заняться, какое-то новое задание, которое нужно выполнить. YearCompass помогает мне сбавить обороты и ощутить начало нового года. С его помощью я могу остановиться на мгновение и посмотреть, нравится ли мне направление, в котором я направляюсь».
«Мне было трудно выразить словами свои потребности, чего я хочу от ситуации. Долгое время я определял себя через призму других. YearCompass мягко заставил меня посмотреть в лицо самому себе и честно ответить, как я хочу, чтобы прошла моя жизнь».
«Я придумываю что-то "Большое", разбиваю на задачи и выполняю через мой подход: «для меня важно осознать только первый шаг. Планирование на самом деле не моя сильная сторона - достаточно знать, куда я хочу пойти; Я буду импровизировать по дороге туда. Что изменилось из-за YearCompass во мне, так это то, что я больше не сомневаюсь в себе из-за такого подхода. Когда я вижу планер, набитый достигнутыми целями и заветным опытом, мне гораздо легче сказать, что «да, я спонтанная женщина, и это нормально».
«Моя любимая часть - просмотр календаря. Мне всегда не хватает места на этой странице! Думаю, мне это нравится больше всего, потому что, если бы кто-нибудь подошел ко мне и спросил, как прошел год, я мог бы, возможно, перечислить пять самых важных вещей, которые со мной произошли. Но с YearCompass я вижу все».
«Послушайте, если я могу планировать, я могу спать спокойно. Это так просто".
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