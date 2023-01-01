Что такое YearCompass?

YearCompass - это бесплатный планер, который поможет вам задуматься о прошедшем годе и спланировать следующий. С помощью набора тщательно подобранных вопросов и упражнений YearCompass поможет вам увидеть свои собственные закономерности и спроектировать идеальный год для себя.

Учитесь на своих ошибках, празднуйте личные победы и проложите путь, по которому хотите идти. Все, что вам нужно - это несколько часов тишины и наш буклет.

Новогодние планы не работают. YearCompass работает для более миллиона человек по всему миру с 2012 года.

Присоединяйтесь к нам и создайте идеального себя!