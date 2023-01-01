Как напечатать планер маленького размера

Итак, у вас есть планер маленького размера, и теперь вы задаетесь вопросом как распечатать его. Не беспокойтесь, мы здесь, чтобы помочь!

Пожалуйста, следуйте пошаговой инструкции:

  1. Откройте PDF-файл (желательно с помощью приложения Adobe Acrobat Reader).
  2. Нажмите "Печать", чтобы открыть диалоговое окно принтера.
  3. Выберите параметр "Одна страница на одной стороне" .
  4. Выберите вариант "Переплет по короткому краю".
  5. Распечатайте буклет.

Если это не помогло, дайте нам знать, написав письмо на адрес hello@yearcompass.com , и мы вместе разберемся.

Хорошего дня! 👋