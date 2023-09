Как перевести YearCompass

Нашли ошибку в существующем переводе? Хотите вывести YearCompass на совершенно новый язык? В любом случае, вы попали в нужное место!

We use the Locize app to manage translations of the YearCompass booklet. You can join as a translator for your currently selected locale here:

Присоединяйтесь в качестве переводчика

Или же выберите язык из уже имеющихся:

Если верхние ссылки не работают, пожалуйста, отправьте нам письмо на почту hello@yearcompass.com. Сообщите нам, какой язык вы хотите создать или отредактировать, и мы поможем вам в остальном.