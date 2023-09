"Od pristopa: "zastavi si cilje, razčleni jih na aktivnosti in jih izvrši", se mi zdi, da mi je uspeval le prvi korak. Načrtovanje v resnici ni bilo moja moč; "Vedeti, kam želim iti je dovolj, na poti tja pa bom improvizirala." Kar je YearCompass zame spremenil je to, da ne dvomim več vase glede tega. Ko vidim knjižico, napolnjeno z izpolnjenimi cilji in dragocenimi izkušnjami, je veliko lažje reči: "Ja, spontana ženska sem in to je OK.""