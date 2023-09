Kako natisniti v obliki majhne knjižice

Prejeli ste majhno knjižico in sedaj se sprašujete, kako jo lahko natisnete. Brez skrbi, tu smo, da vam pomagamo!

Sledite spodnjim korakom:

Odprite PDF (po možnosti z aplikacijo Adobe Acrobat Reader). Kliknite »Natisni«, da odprete pogovorno okno tiskalnika. Izberite možnost »Ena stran na eni strani« . Izberite možnost »Veži na krajšem robu«. Natisnite knjižico.

Če vam to navodilo ni pomagalo, nam to sporočite tako, da napišete e-poštno sporočilo na hello@yearcompass.com in skupaj bomo našli rešitev.

Lep dan! 👋