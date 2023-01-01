Закрити 2022,
План 2023
Закрити 2022,
План 2023
Закрити 2022
План 2023
Новорічні обіцянки не працюють. YearCompass працює —
для більш ніж мільйона людей по всьому світу з 2012 року.
Що таке YearCompass?
YearCompass - це безкоштовний буклет, який допомагає рефлексувати все, що трапилось впродовж року та планувати на наступний. З переліком ретельно відібраних запитань та вправ, YearCompass допоможе віднайти ваші власні патерни та зобразити ідеальний рік, відповідно ваших вподобань.
Робіть висновки з помилок, святкуйте перемоги та змальовуйте шлях, яким хочете йти. Все, що вам треба - кілька годин в тиші та наш буклет.
Новорічні обіцянки не працюють. YearCompass працює — для більш ніж мільйона людей по всьому світу з 2012 року.
Приєднуйтесь до нас та створіть ідеального себе!
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"Дійсно легко перейти від одного року до іншого, навіть без усвідомлення цього.Завжди є щось, що треба робити, постійні нові завдання, що потребують вирішення. YearCompass допомагає мені призупинитись та відчути початок нового року. Разом з тим я можу зупинитись та зрозуміти, чи в правильному напрямку я рухаюсь.!
"В мене були проблеми з вираженням своїх потреб словами. Довгий час я усвідомлював(ла) себе через призму відношення інших.YearCompass м'яко підштовхнув мене до "зустрічі з собою" та чесної відповіді щодо того, як я хочу планувати своє життя."
"З усіх цілей, що були розбиті на завдання та виконані, для мене спрацював лише перший крок. Планування не зовсім мені підходить - мені достатньо знати, куди я рухаюсь і все; Я буду просто імпровізувати на своєму шляху. Але YearCompass дозволив мені більше не сумніватися в собі через це. Бо, коли я бачу буклет, заповнений досягненнями та бажаним досвідом, мені легше сказати собі: "Так, я дуже спонтанна людина і це нормально."
"Моя улюблена частина це календарний огляд. Мені завжди не вистачає місця на цій сторінці! Я гадаю, що мені подобається цей розділ найбільше бо, якщо хтось запитає мене про цей рік, то я згадаю десь п'ять подій від сили. Але завдяки YearCompass я можу бачити все, що відбулося."
"Дивіться, якщо я можу планувати, я можу спати міцно. Все просто."
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