Що таке YearCompass?

YearCompass - це безкоштовний буклет, який допомагає рефлексувати все, що трапилось впродовж року та планувати на наступний. З переліком ретельно відібраних запитань та вправ, YearCompass допоможе віднайти ваші власні патерни та зобразити ідеальний рік, відповідно ваших вподобань.

Робіть висновки з помилок, святкуйте перемоги та змальовуйте шлях, яким хочете йти. Все, що вам треба - кілька годин в тиші та наш буклет.

Новорічні обіцянки не працюють. YearCompass працює — для більш ніж мільйона людей по всьому світу з 2012 року.

Приєднуйтесь до нас та створіть ідеального себе!