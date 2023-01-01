Як надрукувати буклет малого розміру

Отже, ви отримали буклет малого розміру. Тепер ви задаєтесь питанням як його роздрукувати. Без паніки, ми тут щоб допомогти вам!

Будь ласка, виконайте кроки, що наведені нижче:

Відкрийте PDF (краще за допомогою Adobe Acrobat Reader). Натисніть 'Друк', щоб відкрити вікно для друку. Оберіть опцію 'Одна сторінка на одній стороні'. Оберіть опцію 'Палітурка з короткого краю'. Роздрукуйте буклет.

Якщо це не допомогло, скористайтесь цією поштовою адресою hello@yearcompass.com і ми разом з'ясуємо в чому проблема.

Гарного дня! 👋