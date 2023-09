Як перекласти YearCompass

Знайшли помилку в перекладі? Хочете перекласти YearCompass на іншу мову? В будь-якому випадку ви звернулись за адресою!

We use the Locize app to manage translations of the YearCompass booklet. You can join as a translator for your currently selected locale here:

Join as Translator

Alternatively, you can pick your translation language from the list below:

If the above links don't work for you, please send us an email to hello@yearcompass.com. Дайте нам знати, яку саме мову ви би хотіли додати або відредагувати, а ми допоможемо вам з цим!